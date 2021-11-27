Ветеран чеченской войны из Бурятии так и не дождался обещанного ордена

У инвалида не слушаются обе руки, а после контузии головы его мучают страшные боли и кошмары по ночам

Уже 21 год прошел с того момента, когда наш земляк попал под обстрел и получил страшные ранения на чеченской войне. События тех лет многими давно забылись, но в жизни Александра Обонова война по-прежнему с ним рядом каждый день. Ведь последствия от боевых ран по сей день дают о себе знать – у инвалида не слушаются обе руки, а после контузии головы страшные боли и кошмары по ночам стали его постоянными спутниками.Его супруга много лет пытается вернуть почетную награду за подвиг мужа – ведь когда-то Александр, находясь на волоске от неминуемой смерти, сумел спасти от смерти шесть человек. Однако, несмотря на то, что свидетели и даже непосредственные участники того геройского события нашлись и подтверждают события, пока что вернуть заслуженную награду у семьи Обоновых не получилось.Житель Бурятии Александр Обонов пошел служить по контракту в 36 лет. Сначала пришлось пройти переподготовку в Читинской области. В точке боевых действий Александр оказался в июне 2000 года. Всю свою жизнь он работал водителем, имел солидный стаж, поэтому на войне ему поручили ответственное задание. Дали бронеурал, на котором он должен был с замначальником штаба каждый день объезжать блокпосты по Шалинскому району Чеченской Республики. Только потом улан-удэнец узнал, что на самом деле название «бронеурал» было шуточным.- Это был обычный дизельный «Урал», кузов которого обложили мешками с песком. Так и вызывали всегда потом: «Бронеурал, на выезд!» - вспоминает с улыбкой ветеран боевых действий.В июле того же года так называемый бронеурал снова послали на задание – проверка блокпостов и КПП. Внутри кабины - водитель Александр и заместитель начальника штаба подполковник Сергей Гайдамаченко, в кузове - пятеро солдат из разведывательного отделения. Никакого сопровождения или защиты для бронеурала не предполагалось. Чем и воспользовалась сторона противников. Машина попала в засаду.- Мы поехали в сторону Аргунского ущелья и попали в засаду. С села Новой Атаги нас подорвали на фугасе, а затем обстреляли. Сначала что-то грохнуло, а потом все было так, словно я снимаюсь в замедленном кино. Я слышал крики и видел, как со всех сторон вокруг медленно летят осколки, нажал по тормозам и, несмотря на боль, смог вывернуть автомобиль так, чтобы он не перевернулся. Зарулил, остановил автомобиль и сразу выключился, - вспоминает Александр.Впоследствии, как показало служебное расследование, таким поступком Александр спас жизнь всех шести пассажиров «Урала». К слову, позже все, что осталось от машины, привезли в поселок. Солдаты сфотографировали на память обстрелянный и взорванный грузовик - это была развороченная груда металлолома с пробитыми, словно решето, кабинами.Когда Александр очнулся, его вытаскивали из машины солдаты.- Я увидел, что у меня правая рука держится на одном мясе, висит как плеть. Кровь бежит с головы: заливает лицо, уши, нос. Зубов во рту не чувствую – все повылетали. Меня уложили, начали бинтовать голову, тем временем был слышна перестрелка. Крики: «Вколите ему промедол!». Подъехали наши омоновские БТРы. Потом меня пересадили в другую машину, наложили жгут. Я просил: «Воды. Дайте воды!», а мне отвечают: «Тебе нельзя воды, потерпи».Раненого увезли в больницу, которая находилась в чеченской деревне. Но ранения были такими серьезными, что стало ясно: необходима помощь серьезных специалистов – Александра нужно было буквально собирать по кускам. На спецавиаборте раненого вывезли в военный госпиталь Ростова-на-Дону. У него были обстреляны обе руки, раздроблены и смещены кости, множество осколков внутри тела, в том числе в голове. Многие врачи удивлялись, как при таком ранении Александр вообще смог выжить.- В Ростове-на-Дону у меня из головы, с виска, вытащили три осколка. Говорят, возьми на память. Но я отказался, зачем мне эти железки? А потом мне рассказывали, что из нашей машины вытащили 20 килограмм осколков, - говорит Александр.Около года Обонов проходил лечение в разных госпиталях. Долго время ходил с тяжелым аппаратом Елизарова, вшитыми в руки пластинами. Однако спасти руки не удалось. Сейчас правая рука у Александра обездвижена полностью, а на левой работают только три пальца.После лечения, перед тем как вернуться домой. Александр снова приехал в Чечню, чтобы попрощаться с сослуживцами.- Ребята узнали, что я тут, сразу крики везде: «Сан Саныч приехал!». Подбежали к воротам, схватили меня, потащили на руках до землянки. Качали на руках. Даже где-то нашли белую простыню, постелили на нары, и я ночевал на белых простынях, - смеется Александр. - Меня встретили как героя. Было и такое, что зачитывали перед солдатами то, что со мной случилось. А солдаты стояли по стойке «смирно» и отдавали мне честь.Спасенные военнослужащие поблагодарили водителя за спасение своей жизни, заранее приглашали его к себе на родину. Кто-то и впоследствии писал Сан Санычу, приглашая его на свадьбу, крестины детей, юбилеи.Перед отъездом домой Александр узнал о том, что документы на его награждение уже отправлены, речь шла об ордене Мужества.Но по сей день, спустя 21 год после тех событий, орден Обонов так и не получил. По возвращении домой, не дождавшись награды, Александр Александрович обращался через военкоматы, делал запросы. В ответ слышал: «Наградной лист не поступил по назначению». Потом ветеран это дело и вовсе забросил. Слава богу, что выжил, и то хорошо. Однако дочь и супруга Александра Лариса Цыретарова решили, что это неправильно. И начали свое расследование.Каждый запрос по разным инстанциям напоминал бег по кругу. Ларисе Цыретаровой снова и снова сообщали о том, что в архивах нет соответствующих документов, наградных листов на ее мужа. Хотя речь шла не об архивных данных, а о восстановлении права на награду.- В личном деле мужа остался документ о том, что люди остались живы благодаря Александру, он получил тяжелейшие ранения, но сумел спасти солдат. А мне отвечают одно и то же: «документы не поступали». Но я же не запрос прошу делать, не ищу информацию, а прошу восстановить ему орден Мужества, - недоумевает Лариса Цыретарова.Старшая дочь Александра Обонова сумела сделать то, что не сумели профессионалы, годами отправляя семье лишь отписки. Она сама нашла очевидцев и свидетелей подвига, поговорила с ними. Выяснилось, что все они (кто еще жив) помнят Александра и те события и готовы хоть под присягой подтвердить, что ветеран имеет законное право на орден. А пока они выслали письменные официальные подтверждения со своей подписью.«Я, генерал-майор запаса Геннадий Александрович Нахаев, подтверждаю, что в июле 2000 года было оформлено и направлено представление на орден Мужества на рядового Александра Алескандровича Обонова», - подтверждает Геннадий Нахаев.Именно он когда-то и приказал наградить Обонова. В своем письме он также указывает на то, что по непонятным никому причинам «награда на рядового Обонова в комендатуру Шалинского района не поступала».Свидетельствует в пользу Александра и его непосредственный начальник - один из пассажиров, бывший в той самой машине в момент обстрела.«5 июля 2000 года, я, подполковник С. В. Гайдамаченко, на автомашине «Урал» выехал для проверки несения службы КПП и блок-постов на территории Шалинского района в сопровождении пяти военнослужащих. Примерно в 14.55 автомашина была подорвана на управляемом фугасе и обстреляна из автоматического оружия. Взрывное устройство сработало перед автомашиной с водительской стороны. После взрыва А. А. Обонов, получив контузию головного мозга, множественные осколочные ранения головы и рук, сумел остановить автомобиль и не допустить опрокидывания, благодаря чему личный состав, находившийся в кузове, не пострадал. После случившегося военный комендант Шалинского района полковник Г. А. Нахаев представлял Обонова к государственной награде орден Мужества», - пишет в письме дочери Обонова Сергей Гайдамаченко.Есть и другие свидетели. Все они не понимают, как могло произойти так, чтобы орден затерялся в пути на 21 год, и поддерживают семью Обоновых в том, чтобы они смогли добиться заслуженной награды.Сейчас Лариса Цыретарова нашла юриста, он помогает им, а также семья недавно вновь, уже во второй раз, обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой.- Видимо, в суматохе боевых действий как-то забыли про Александра Обонова. Может быть, документы потерялись. Может, почтальон не добежал, сгорел. Я думаю, что соответствующее ходатайство было подготовлено и отправлено, но получили ли адресаты документы, непонятно - обратной связи не было. В любом случае есть очевидцы, которым можно доверять. Ведь это непосредственно командир Александра и начальник штаба. А значит, сам факт совершения подвига уже неоспорим, - считает юрист Сергей Полуторов.По словам юриста, его главная цель – попасть в комиссию по награждению при президенте РФ, но для этого по регламенту придется сначала пройти через ряд других инстанций. Но здесь играет роль и время. Александру Обонову скоро стукнет 60. Уходят из жизни некоторые очевидцы тех дней, да и самому ветерану непонятно, сколько еще лет или даже десятилетий ждать награды, сражаясь с бюрократическими препонами.- Когда перечитываешь медицинские документы, там все пронизано болью, это такие страшные ранения. Конечно, у государства много других проблем, а здесь идет речь о жизни маленького человека, но я все же надеюсь, что к этому вопросу не отнесутся формально, - надеется Сергей Полуторов.Василиса Шишкина, "Номер один"