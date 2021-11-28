Алексей Цыденов поздравил с праздником всех мам и бабушек

Глава республики пожелал мамам семейного благополучия и ответного тепла от своих детей







«Дорогие наши женщины мамы, уважаемые бабушки!



От имени Правительства Республики Бурятия и от меня лично примите самые теплые поздравления с Днем матери!

Вот уже более 20 лет в России отмечается этот замечательный праздник, который еще раз напоминает нам о самом важном человеке в жизни каждого из нас – маме. Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым. Поддержка женщин-матерей, помощь семьям была и остаётся важнейшей задачей власти. В республике успешно решается проблема обеспечения детей местами в детских садах, повышается качество и доступность образования, здоровье матери и ребёнка является приоритетом здравоохранения.

Материальная поддержка семей при рождении детей – одно из направлений национального проекта «Демография». На поддержку семей с детьми ориентирован и целый ряд льгот в пенсионном обеспечении. Все эти меры направлены на то, чтобы дети были здоровы, успешны и счастливы.



От всей души желаю всем женщинам-матерям и семьям здоровья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей! Пусть в вашей жизни будет больше добрых и светлых дней, больше поводов радоваться за детей и внуков, а в доме всегда царят уют, мир и гармония!» – пожелал глава Бурятии – Председатель Правительства РБ Алексей Цыденов.



Фото: Pixabay.com





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