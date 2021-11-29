Более половины россиян – за вакцинацию

А почти две трети согласны с тем, что призывы отказаться от вакцинации недопустимы



Более половины россиян (55%) положительно относятся к массовой вакцинации граждан от коронавируса (63% среди жителей Москвы, 64% среди жителей Санкт-Петербурга), 32% относятся к ней отрицательно, а 9% – безразлично, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Как следует из данных опроса



Более половины россиян (60%) убеждены, что смогут сделать прививку от коронавируса, если у них возникнет такое желание, 9% полагают, что не смогут, 4% не хотят ее делать, а 37% опрошенных декларируют, что уже сделали прививку или затруднились ответить на вопрос.



Две трети россиян (65%) согласны с мнением о том, что, даже сделав прививку от коронавируса, можно заразиться ковидом, но вакцинированные переносят коронавирус намного легче тех, кто не сделал прививку (68% среди жителей Москвы, 70% среди жителей Санкт-Петербурга), 27% с этим не согласны.



Более половины россиян (61%) согласны с мнением, что вакцинированные умирают от коронавируса намного реже, чем те, кто не сделал прививку (66% среди жителей Москвы, 65% среди жителей Санкт-Петербурга), 25% с этим не согласны.



Почти две трети россиян (64%) согласны с мнением, что призывать людей отказаться от вакцинации – значит подвергать их жизнь и здоровье опасности (68% среди жителей Москвы, 69% среди жителей Санкт-Петербурга), 27% россиян так не считают.



Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 14 ноября 2021 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.



Фото: pixabay.com

Более половины россиян (55%) положительно относятся к массовой вакцинации граждан от коронавируса (63% среди жителей Москвы, 64% среди жителей Санкт-Петербурга), 32% относятся к ней отрицательно, а 9% – безразлично, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.Как следует из данных опроса ВЦИОМ , более половины граждан (54%) скорее положительно относятся к решению об обязательной вакцинации большинства работающих в сфере услуг в ряде регионов России, 33% – скорее отрицательно, а 9% – безразлично.Более половины россиян (60%) убеждены, что смогут сделать прививку от коронавируса, если у них возникнет такое желание, 9% полагают, что не смогут, 4% не хотят ее делать, а 37% опрошенных декларируют, что уже сделали прививку или затруднились ответить на вопрос.Две трети россиян (65%) согласны с мнением о том, что, даже сделав прививку от коронавируса, можно заразиться ковидом, но вакцинированные переносят коронавирус намного легче тех, кто не сделал прививку (68% среди жителей Москвы, 70% среди жителей Санкт-Петербурга), 27% с этим не согласны.Более половины россиян (61%) согласны с мнением, что вакцинированные умирают от коронавируса намного реже, чем те, кто не сделал прививку (66% среди жителей Москвы, 65% среди жителей Санкт-Петербурга), 25% с этим не согласны.Почти две трети россиян (64%) согласны с мнением, что призывать людей отказаться от вакцинации – значит подвергать их жизнь и здоровье опасности (68% среди жителей Москвы, 69% среди жителей Санкт-Петербурга), 27% россиян так не считают.Фото: pixabay.com

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