Выпускников школ Бурятии приглашают учиться в РЭУ им.Плеханова

Не за горами у 11-классников ЕГЭ и выпускные, а затем и поступление в вузы. Многие выпускники поступают в другие города, благо сегодня это можно сделать дистанционно. Но как выбрать тот самый вуз? Как не промахнуться с выбором, чтобы после окончания учебы и получения диплома не метаться в поисках работы? Будут ли знания и специальность востребованы на рынке труда?

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова предлагает множество направлений подготовки будущих бакалавров и магистров. Обучение проводится в Москве и 26 филиалах, расположенных в городах России и за рубежом. РЭУ входит во всемирный рейтинг университетов, занимает одно из ведущих мест в России по трудоустройству и зарплате выпускников.

Несмотря на свое название, РЭУ им. Г.В. Плеханова является многопрофильным вузом, выпускающим специалистов по более чем 30 направлениям. Среди них особенно хочется выделить направления, относящиеся к факультету гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии. Специальности, связанные с общественным питанием и пищевым производством, будут востребованы всегда.

- Сейчас, когда в Бурятии активно развивается туризм, в планах строительство крупных отелей на Байкале, баз отдыха – сфера общественного питания востребована как никогда. Ведь что главное для туриста? Комфортное размещение и качественное, вкусное питание. Только после удовлетворения базовых потребностей человек смотрит на возможности отдыха, достопримечательности. Отрасль общественного питания, как и многие другие, не стоит на месте и развивается, видоизменяются услуги, растут потребности людей. Поэтому если люди хотят профессионально заниматься общественным питанием, неважно в какой сфере – ресторанной, отельной, санаторно-курортной, не помешает профессиональная подготовка. Специалисты сферы общепита всегда будут везде востребованы, - говорит известный ресторатор, депутат Горсовета Денис Гармаев.

В РЭУ им. Г. В. Плеханова подготовка специалистов для общественного питания сосредоточена на кафедре ресторанного бизнеса, которая готовит бакалавров по трем направлениям: «Технологические машины и оборудование», профиль «Инжиниринг высокотехнологичного оборудования»; «Технология продукции и организация общественного питания», профиль «Технология и организация ресторанного дела»; «Менеджмент», профиль «Менеджмент ресторанного бизнеса»; и магистратуре по профилю «Менеджмент в индустрии питания». Профильные предметы ЕГЭ для абитуриентов, поступающих на эти направления - математика, русский язык, химия.

В РЭУ им. Г.В. Плеханова обучаются студенты со всей России. Университет предоставляет общежития, которые оснащены всем необходимым для проживания.

Кафедра ресторанного бизнеса поддерживает деловые контакты с ведущими предприятиями ресторанного бизнеса. Студенты кафедры проходят практику на известнейших объектах ресторанного бизнеса и ключевых компаниях пищевой промышленности. Практически все студенты-старшекурсники знают место своего трудоустройства после получения диплома.

- Я за то, чтобы выпускники Бурятии уезжали на учебу в лучшие вузы страны, но возвращались жить и работать в Бурятию, развивали нашу экономику. Наши зарплаты в общепите не уступают зарплатам в западных регионах страны. Заработная плата, как у повара, официанта, администратора стартует от 30 тысяч и достигает 100-150 тысяч, - говорит Денис Гармаев. – Все зависит от багажа знаний и стремления.





Фото: rea.ru