В Чите начался спад COVID-19

В краевом центре Забайкалья повторился сценарий октября-ноября прошлого года





В Чите отмечается снижение распространения инфекции COVID-19 на 11%. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона заявила сегодня главный санитарный Забайкальского края Светлана Лапа, сообщает официальный краевой портал. «Город практически повторил сценарий октября-ноября прошлого года, а при сохранении существующих тенденций может выйти на снижение заболеваемости, но тенденции крайне не устойчивые», - сказала руководитель краевого Роспотребназора.



В районах края на протяжении трех последних недель заболеваемость COVID-19 остановилась на отметке 1600 и более случаев. По словам Светланы Лапы, снижение распространения инфекции в муниципалитетах незначительное.



В ходе этого же оперативного совещания заместитель председателя правительства Забайкалья Инна Щеглова проинформировала o снижении темпов вакцинации в регионе. Губернатор края Александр Осипов поручил разобраться с этой ситуацией, выяснить причины и улучшить процесс иммунизации населения от COVID-19. «Разберитесь, почему в семь раз упало количество вакцинированных. Мы должны понимать, что происходит, заполнять пробелы своей работой», - сказал Александр Осипов.



По данным на 27 ноября, Забайкальский край находится на шестом месте в ДФО по темпам вакцинации. По уровню целевого иммунитета регион занимает четвертую позицию, а по ежедневному темпу вакцинации на 100 тысяч населения – на седьмом.



«Всего первым компонентом привито 447 тысяч человек, вторым - 389 тысяч, повторно – 70,5 тысячи. За выходные дни существенно упал темп вакцинации: первый компонент – привито более 1,7 тысячи человек, второй компонент – более 1,3 тысячи забайкальцев, ревакцинировались 2,5 тысячи человек», - уточнила Инна Щеглова.



По данным на 29 ноября, за сутки в Забайкальском крае выявлено 335 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 87 692 забайкальцев. Ситуация находится на особом контроле правительства Забайкальского края.



За прошедшие сутки 196 человек вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 73 586.



В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 186 человек находятся в тяжелом состоянии, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период COVID-19 унес жизни 1 920 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено десять летальных случаев от коронавируса.



На основании федерального регистра за весь период пандемии 1 601 забайкалец скончался от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 319 жителей региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания. Данные приведены в соответствии с федеральным регистром COVID-19.



В Забайкалье сделать прививку можно в 77 стационарных и 57 передвижных пунктах вакцинации.



Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края



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