Сыщики Бурятии раскрыли кражу укулеле из тюленариума

Гавайская гитара, конечно, не скрипка Стадивари, но «музыкальные» преступления в республике редки





Если тюленями Бурятию не удивить, так как здесь есть своя байкальская нерпа - один из трех пресноводных видов тюленя в мире, эндемик озера Байкал, то с укулеле (гавайской четырехструнной гитарой) знакомы единицы жителей республики. Но это не помешало местным сыщикам задержать студента одного из ссузов, подозреваемого в краже этого музыкального инструмента из шатра тюленариума, сообщили в республиканском МВД.



Заявление о краже укулеле, чье название переводится как «скачущая блоха» — то, на что похожи быстрые движения правой руки при игре на укулеле, поступило в полицию 29 ноября от тренера театра морских животных. Мужчина рассказал полицейским, что не сразу заметил пропажу. Увидев на популярном сайте объявление о продаже принадлежащего ему музыкального инструмента, проверил его отсутствие и обратился к правоохранителям. Ущерб составил 9 тысяч рублей.



Следствием установлено, что в начале октября тюленариум с гастролями приехал в Кабанский район. Для установки шатра руководитель нанял четырех местных жителей. Спустя несколько дней после установки один из рабочих, выбрав время, когда в шатре никого не было, вернулся и похитил музыкальный инструмент. Похищенное он планировал сбыть, разместив объявление о продаже инструмента за 4,5 тысячи рублей.



Семнадцатилетний злоумышленник признался следователю, вырученные деньги он хотел потратить на собственные нужды. Похищенное изъято и возвращено владельцу.



Возбуждено уголовное дело.



Фото: МВД по Бурятии



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