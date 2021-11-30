Светофорами в Улан-Удэ будет управлять искусственный интеллект

Проект реализует компания «Ростелеком»





В Улан-Удэ разрабатывается интеллектуальная транспортная система (ИТС), призванная улучшить регулирование дорожного движения и повысить безопасность на дорогах. Проект по внедрению ИТС в Улан-Удэ с 2021 по 2023 год реализуется по муниципальному контракту с ПАО «Ростелеком», сообщил Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.

- Мы создаем Центр управления ИТС и обеспечиваем именно светофорное регулирование. Модернизация светофоров включает замену контролеров для управления режимами регулирования, подключение датчиков мониторинга транспортных потоков и камер видеонаблюдения за дорожной обстановкой, - рассказал начальник отдела организации дорожного движения комитета по транспорту администрации Улан-Удэ Михаил Игумнов.В настоящее время Центр управления ИТС, который будет заниматься светофорным управлением, оснащают программно-аппаратным комплексом. Завершается модернизация и подключение 14 светофорных объектов первого этапа.В следующем году будет подключено еще 40 светофоров, в 2023 году – 24 светофора.Запланированные работы должны обеспечить мониторинг транспортных потоков и повысить качество регулирования движения в городе, координированное управление движением, адаптивное регулирование и т.д.Остальные элементы ИТС планируется внедрять в 2024 году, в том числе подсистемы метео- и экомониторинга, мониторинга состояния дорог и дорожной инфраструктуры, детектирования ДТП и ЧС, информирования участников дорожного движения с помощью информационных табло и знаков переменной информации, контроля соблюдения ПДД, управления маршрутами общественного транспорта и управления «умными остановками».Внедрение Интеллектуальной транспортной системы стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».Фото: мэрия Улан-Удэ