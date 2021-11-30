«Чем прозрачнее система, тем меньше недопонимания»

В ТГК-14 рассказали о спорных ситуациях при начислениях за тепло





Начисления за коммунальные услуги, в том числе, за тепло, нередко становятся причиной спорных ситуаций в Бурятии. В ТГК-14 рассказали,откуда берутся цифры в платежках за тепловую энергию у жильцов домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, а также о перерасчетах, обращениях горожан и о том, как сэкономить на услугах компании.

На сегодня в Улан-Удэ общедомовыми приборами учета оснащено 1080 многоквартирных жилых домов. Их число растет – за прошлый год такие счетчики были установлены в 58 многоквартирных домах. Как показывает практика, в любом доме теплосчетчик - очень полезный прибор, ведь он показывает фактический объем потребленного коммунального ресурса.Это выгоднее и удобнее по сравнению с оплатой аналогичной коммунальной услуги по установленному в регионе нормативу потребления. Ведь со счетчиком вся тепловая энергия, поступающая в дом, фиксируется, и расчет производится на основании фактических показаний.Согласно действующему законодательству, существует два вариантарасчета начисления платы за коммунальную услугу по отоплению в домахсустановленными общедомовыми приборами учета. Первый из них - это расчет по фактическому потреблению в отопительный период, второй вариант - оплата в течение года ежемесячными равными платежами с проведением один раз в год корректировки платы. Правительством Бурятии принято решение о выборе способа оплаты за отопление равными долями в течение года.Корректировка размера платы по итогам года работы общедомового прибора учета показывает разницу между фактически потребленной многоквартирным домом тепловой энергией и начисленной в течение года суммой. ТГК-14 обращалось в адрес правительства РБ, а также в Республиканскую службу по тарифам с вопросом о пересмотре способа расчета по фактическому потреблению, но, к сожалению, вопрос не решен и корректировка начислений, по-прежнему, производится только раз в год. Это довольно спорная практика для всех участников процесса.При этом, когда корректировка производится в пользу потребителей, вопросов, как правило, не возникает. Однако если речь идет о доначислениях, ситуация зачастую становится острой, несмотря на то, что все происходящее находится в руках жильцов и управляющих организаций.Зачастую доначисления по приборам учета связаны с более холодной зимой или с ненадлежащей эксплуатацией общедомовых приборов учета. Напоминаем, что в соответствии Правилами «Содержания общего имущества…», утверждёнными постановлением Правительства РФ №491 от 2016 года управляющие организации и ТСЖ обязаны обеспечить надлежащее состояние и эксплуатацию общедомового прибора учета и затраты на это заложены в ежемесячные платежи за содержание общедомового имущества дома.Как отмечают в ТГК-14, расчет корректировки строго регламентирован: он осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства России № 354 в 2011 году. В приложении №2 к этому документу утверждена специальная формула, по которой производится корректировка. Все эти документы есть в свободном доступе на официальных сайтах и их можно спокойно найти.В ТГК-14 заверили, что в компании четко налажена работа по перерасчетам и начислениям за тепло по каждому дому. Уточнить информацию можно несколькими способами. Так, можно обратиться в call-центр ТГК-14 по номерам 27-82-01 и 27-82-02. Сотрудники ответят на имеющиеся вопросы, либо перенаправят на соответствующего специалиста. Также можно воспользоваться Личным кабинетом на официальном сайте компании или Мобильным приложением «ТГК-14», либо прийти в любой расчетно-кассовый центр и получить ответы на интересующие вопросы по начислениям.Жалобы на начисления и корректировки в компании связывают, в первую очередь, с разночтениями в имеющемся законодательстве. Как правило, в этих случаях ТГК-14 обращается за разъяснениями в Минстрой России и некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение».«Со своей стороны, мы предпринимаем все меры по соблюдению норм действующего законодательства, ведем строгий контроль за расчетом размера платежей по оказываемым коммунальным услугам. Внедряем новые регламенты работы с клиентами, программные продукты, исключающие влияние человеческого фактора при расчетах. Постоянно повышаем квалификацию сотрудников. Кроме того, мы проводим разъяснительную работу с людьми, объясняем, откуда берутся начисления – как показывает наш опыт, чем прозрачнее и понятнее эта система для людей, тем меньше недопонимания. Наши специалисты плотно работают с клиентами, отвечают на их вопросы. Сотрудники расчетной группы провели более 530 встреч с представителями управляющих компаний и старшими по домам для разъяснения сложившихся корректировок общедомовых приборов учета. Мы расклеили около двух с половиной тысяч объявлений на информационных стендах подъездов о корректировках в многоквартирных жилых домах. Все эти меры уже приносят свои плоды - число обращений по начислениям и жалоб на наши услуги постепенно снижается», - говорит директор филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14» Александр Новолодский.К слову, упорядочить расход теплоэнергии и навести порядок также и в финансах помогают приборы учета. Сам по себе прибор учета не является средством для экономии тепловой энергии, а лишь фиксирует фактическое потребление домом. По России много примеров, когда, установив общедомовой прибор учета, люди начинают значительно меньше тратить по счетам за отопление. Но для этого должен быть выполнен ряд условий. Так, в доме сначала нужно провести энергосберегающие мероприятия. Совместно с управляющей организацией необходимо предпринять меры по дополнительной теплоизоляции дома, окон, чердака, входных дверей и так далее – то есть утеплить все те элементы конструкции дома, из-за которых идут теплопотери. Это позволит сохранить тепло в доме и уменьшить его расход. Также в обязательном порядке требуется провести регулировку внутренней системы отопления, устранить возможные дефекты на внутридомовом оборудовании – эту работу должны проводить специалистывашейуправляющей компании, при необходимости привлекая сотрудников ТГК-14 к консультациям.«Со своей стороны хочу отметить, что мы нацелены на решение всех возникающих при проведении расчетов с населением вопросов, наши специалисты готовы сделать все, что в наших силах, чтобы помочь жителям», - резюмирует Александр Новолодский.Фото: предоставлено ТГК-14