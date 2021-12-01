В Бурятии вокруг джипа Баира Жамбалова разгорелись нешуточные страсти

Максим Бурчевский три месяца не мог получить исполнительный лист на взыскание компенсации





Максим Бурчевский, отец погибшей в ДТП в селе Батурино Галины Бурчевской, три месяца не может получить от Иволгинского райсуда исполнительный лист. На основании которого судебные приставы смогут реализовать джип Баира Жамбалова «Тойота Ленд Крузер Прадо» и выплатить назначенную ему судом компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей. По мнению Максима Бурчевского, волокита в его деле не случайна, поскольку за это время джип, ранее находившийся под арестом, может быть продан.

Напомним, что, согласно обвинительному приговору суда, именно на этом джипе бывший вице-спикер Хурала и экс-главный бурятский «единоросс» Баир Жамбалов возле села Батурино насмерть сбил девушку. Поскольку авто, на котором разъезжал депутат, заранее оформлено на другое лицо и не застраховано по ОСАГО, то Бурчевскому пришлось подавать в суд на выплату положенной по закону компенсации морального вреда на номинального собственника автомобиля. Родственника Баира Жамбалова - жителя Иволгинского района Юрия Жалсанова.Однако в суде, судя по всему, явно не спешили, рассматривая дело по моральному вреду в течение полутора лет. Очень долгие сроки по простому делу о ДТП. Но и после всего этого затягивается даже исполнение решения.- Решение Верховного суда, в котором он указал Иволгинскому райсуду выплатить компенсацию, приняли еще 18 августа, - рассказывает Максим Бурчевский. - А 24 августа, как мне сообщили в канцелярии суда, приговор отправлен по почте в Иволгинский райсуд. И вот уже три месяца я обращаюсь в Иволгинский райсуд с просьбой выдать мне исполнительный лист на должника. Однако каждый раз мне был ответ, что материалы еще не пришли из Верховного суда Бурятии. И непонятно, почему допускается волокита в этом деле, или у нас так почта работает?Максим Бурчевский добавил, что Верховный суд Бурятии неоднократно поправлял своих коллег, дважды отменяя решение Иволгинского райсуда по его делу о компенсациях. Но урок, судя по всему, не пошел впрок.Адвокат Бурчевского Андрей Налетов согласен с ним: почта здесь ни при чем.- К работе Иволгинского райсуда в этой части имеются серьезные вопросы, потому что такой долгий срок выдачи исполнительного листа нуждается в принципиальной оценке со стороны вышестоящего суда, - сообщил он.Между тем есть подозрение, что затяжка могла быть неспроста. Поскольку параллельно с гражданским делом основной обвинительный приговор по Баиру Жамбалову вступил в законную силу. И наложенные в рамках расследования уголовного дела аресты вещественных доказательств, в том числе джипа, сняты. Тем более что собственником автомобиля Жамбалов не является. В этом случае автомобиль может быть уже продан.- А с номинального владельца джипа Юрия Жалсанова получить полное взыскание по суду будет сложно, если вообще возможно, - отмечает Максим Бурчевский. - Да и взыскивать с него мне морально тяжело, человек то ни при чем по сути, джип только формально ему принадлежал, а ездил на нем Жамбалов.Добавим, что только после продажи внедорожника можно было бы быстро произвести выплату компенсации отцу погибшей девушки. В противном случае исполнение решения может затянуться на долгие годы. Дело в том, что, как заявил на суде Жалсанов, он является пенсионером, и других доходов у него нет. А во время пандемии ФССП снизила объем взыскания с пенсионеров. И если он не имеет иных источников дохода, то в счет выплаты долга сегодня удерживается только 20% пенсии. В случае если пенсия Жалсанова не превышает среднюю по Бурятии (по данным Росстата, она составляет 15 тыс. рублей в месяц), то, чтобы полностью выплатить долг, ему понадобится... 13 лет.P.S. Когда верстался номер, Максим Бурчевский сообщил, что ему позвонили из Иволгинского райсуда: исполнительный лист все же выдадут, приезжайте. После получения листа теперь предстоит пройти вместе с судебными приставами процедуру поиска имущества должника и реализации джипа. Если его уже не продали. Тогда будет понятно, сможет ли пострадавшая сторона получить компенсацию по смертельному ДТП в 2021 году. Или придется ждать до 2034 года. У нас, судя по сложившейся в регионе практике, все делается очень долго. Особенно когда замешаны влиятельные лица.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»