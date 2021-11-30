В Бурятии разыскивают 17-летнюю Ирину Дашкину

Девушка 26 ноября ушла из общежития Байкальского многофункционального колледжа на улице Пугачева в Улан-Удэ



В Бурятии сотрудники полиции разыскивают 17-летнюю Ирину Дашкину, которая 26 ноября ушла из общежития Байкальского многофункционального колледжа на улице Пугачева в Улан-Удэ и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.



Со слов работника общежития, девушка направлялась в поселок Онохой, сообщили в МВД по Бурятии.



Приметы: европейской внешности, рост 160 см, волосы темные до плеч, глаза серо-зеленые, шрам от ожога на правой стороне лица.



Была одета: шапка белого цвета, куртка темно-синяя с капюшоном, отороченным белым мехом, джинсы черного цвета, кроссовки белые.



При наличии какой-либо информации о несовершеннолетней или её местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(991)11-50-307, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).



Фото: МВД по Бурятии





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