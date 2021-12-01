В Улан-Удэ явился с повинной водитель, сбивший пешехода

Он сам пришел в полицию, рассказав об обстоятельствах произошедшего ДТП



В Улан-Удэ автоинспекторами задержан водитель, скрывшийся с места наезда на пешехода в районе Верхней Березовке, сообщили в МВД по Бурятии.







Пешеход с тяжелыми травмами был доставлен в медицинское учреждение. Машину через несколько часов обнаружили. Сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев и установили личность подозреваемого.



Нарушителем оказался 40-летний горожанин, ранее лишенный прав управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. Несколько дней мужчина скрывался от правоохранителей, однако вчера вечером пришел в полицию с явкой с повинной. Мужчина сознался в содеянном и признал вину, рассказав об обстоятельствах произошедшего ДТП. Он пояснил, что испугался ответственности и покинул место наезда.



На него составлен административный протокол по части 2 статьи. 12.7 КРФ об АП за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления. Суд вынес ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.



По факту ДТП сотрудниками полиции проводится расследование.



Фото: ГИБДД Бурятии

В Улан-Удэ автоинспекторами задержан водитель, скрывшийся с места наезда на пешехода в районе Верхней Березовке, сообщили в МВД по Бурятии. Напомним , ДТП произошло 25 ноября около 20:00. Водитель автомобиля «Хонда Партнер» совершил наезд на мужчину 1961 года рождения, после чего покинул место аварии, не оказав помощи пострадавшему.Пешеход с тяжелыми травмами был доставлен в медицинское учреждение. Машину через несколько часов обнаружили. Сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев и установили личность подозреваемого.Нарушителем оказался 40-летний горожанин, ранее лишенный прав управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. Несколько дней мужчина скрывался от правоохранителей, однако вчера вечером пришел в полицию с явкой с повинной. Мужчина сознался в содеянном и признал вину, рассказав об обстоятельствах произошедшего ДТП. Он пояснил, что испугался ответственности и покинул место наезда.На него составлен административный протокол по части 2 статьи. 12.7 КРФ об АП за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления. Суд вынес ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.По факту ДТП сотрудниками полиции проводится расследование.Фото: ГИБДД Бурятии

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