Новый ректор БГСХА попросил главу Бурятии о новой «общаге»

Алексей Цыденов напомнил Бэликто Цыбикову о необходимости расширения научных исследований



Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с вновь назначенным ректором Бурятской государственной сельскохозяйственной академии Бэликто Цыбиковым. Обсуждены направления развития БГСХА, стратегические задачи и роль академии в развитии региона, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Кроме того, Бэликто Цыбиков назвал вопросы, по которым требуется взаимодействие вуза и региона: увеличение приема абитуриентов, а также трудоустройство выпускников. Глава Бурятии отметил необходимость расширения спектра прикладных и фундаментальных научных исследований академии. Напомним, БГСХА входит в состав научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал».



На встрече также обсуждались инфраструктурные проекты академии. В частности, необходимость строительства современного общежития. Ректор БГСХА Бэликто Цыбиков поблагодарил главу республики за поддержку и содействие в решении проблем вуза.



Напомним, в этом году Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова отмечает юбилей – 90 лет со дня основания.



В академии ведется подготовка по семи направлениям среднего профессионального образования, 20 направлениям бакалавриата, программе специалитета по ветеринарии, девяти направлениям подготовки магистратуры и шести специальностям аспирантуры по защите ученых степеней кандидата и доктора наук.



БГСХА участвует в международных программах обмена студентами, аспирантами и преподавателями, участвует в проведении совместных образовательных проектов и научных исследований. В настоящее время академией установлены связи с университетами Европы, СНГ и Азии – Румынии, Германии, Испании, Польши, Казахстана и Монголии.



Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова занимает высокие позиции в рейтингах образовательных организаций России. Так, в 2016 году академия заняла первое место среди аграрных вузов и 12-е место среди всех 503 вузов России по результатам независимой оценки качества образования в государственных вузах, проведенном МИА «Россия сегодня» при поддержке минобрнауки России. В 2020 году академия стала победителем всероссийского конкурса «Лидеры отрасли РФ», заняла шестое место в рейтинге «зеленых» вузов России и попала в пятерку Национального агрегированного рейтинга вузов России.



Фото: egov-buryatia.ru



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