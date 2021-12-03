Глава Бурятии предупредил муниципалитеты Иволги об ответственности за школы

Судьба строительства новых пяти школ в Иволгинском районе зависит от руководства района и глав поселений



Завершение строительства пяти новых школ в Иволгинском районе запланировано на декабрь 2022 года. Финансирование ведется из средств федерального бюджета и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



До окончательного решения вопроса о начале строительства необходимо подтверждение со стороны администрации Иволгинского района и глав поселений информации по земельным участкам и технической готовности.



«Аванс на строительство школ должен быть перечислен в декабре текущего года. До этого должно быть подписано соглашение между министерством образования и дочерней компанией ВЭБ.РФ «ПроШкола» и его структурными подразделениями. Но, это соглашение может быть подписано и перечислены деньги только после подтверждения всех вопросов по земельным участкам в поселениях, по технической готовности и всего остального, что в обязанностях руководства района и конкретных поселений. Сейчас все зависит именно от руководства района и от глав поселений. Если какое-то поселение окажется не готовым, то деньги вернуться в бюджет и строительство школы будет отменено.



Сроки чрезвычайно сжатые. Школы должны быть сданы уже в декабре следующего года. Поэтому ВЭБ. РФ оценивает все риски и может отменить строительство любой из школ, в случае возникновения на старте хотя бы малейших проблем. Уверены, что наши главы поселений понимают все риски и не подведут своих жителей и их детей», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



После завершения строительства школы примут почти 2,5 тысячи детей. Планируется строительство школ в селе Иволгинск (450 мест), улусе Нур-Селение (250 мест), в селах Нижняя Иволга (250 мест), Поселье (250 мест), с. Сотниково (250 мест).



Фото: egov-buryatia.ru



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