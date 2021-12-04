В Бурятии от коронавируса умерло еще восемь человек



По данным управления Роспотребнадзора на утро 4 декабря в Бурятии зарегистрировано 70 700 случаев заражения COVID-19. Из них 46% (32 765) приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост составил 233 больных. З

Из выявленных больных – 178 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 1214 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 124 пациента, из которых 75 - старше 65 лет, на ИВЛ –67 пациентов, из них старше 65 – 44.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3275 человек.

За весь период выздоровели от COVID-19 – 63 990 человек, в том числе 232 за прошедшие сутки.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2221 человек, в том числе восемь за прошедшие сутки. Из них пять человек были в возрасте старше 65 лет.





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