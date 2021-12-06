Новогодний фейерверк в Улан-Удэ состоится 29 декабря

Он завершит торжественное открытие главной городской ёлки







Открытие главной городской ёлки на площади Советов и праздничное театрализованное представление «Чудеса под Новый год» состоится 29 декабря, сообщил на брифинге консультант Комитета по культуре администрации Улан-Удэ Андрей Имедеев.

В этот день с 15.00 до 17.00 впервые пройдет интерактивная квест-игра по мотивам популярного мультфильма режиссёра Эрдэни Жалцанова «Приключения Бадмы и Чагдара по новогоднему городку». Игра будет состоять из шести этапов–заданий: участники будут отвечать на вопросы об истории города, природе Бурятии и озере Байкал.- Для участия в квесте необходим смартфон или планшет, поддерживающий программу по считыванию QR–кодов. Зарегистрироваться необходимо будет при входе в ледяной городок у информационного стенда. С этого момента виртуальные Бадма и Чагдар приглашают вас в квест-игру. Квест-игра пройдет 4 раза: 29, 30 декабря и 7 января с 15-ти до 17.00, а также 2 февраля с 11-ти до 13 часов, - рассказал Андрей Имедеев.С 17.00 пройдёт развлекательно-игровая программа с бесконтактными музыкальными играми, посвященная наступающему Году Тигра. Гостей будут ждать аниматоры в костюмах сказочных персонажей.В 17.30 начнется открытие Главной городской Ёлки. Творческие коллективы и солисты муниципальных учреждений культуры подготовили для зрителей музыкальный пролог «С Новым годом!». На празднично оформленной сцене будут установлены экраны, и вся театрализация будет сопровождаться на видео. Артисты театра современного танца «Угол зрения» готовят новогодний танец тигрят. Появление Деда Мороза и Снегурочки будет сопровождаться выступлением театра «Забава», а после приветствия Деда Мороза горожан и гостей столицы Бурятии с наступающим Новым годом поздравят официальные лица.- Красочным завершением праздника станет музыкальный новогодней фейерверк длительностью 5 минут. Ориентировочно фейерверк начнется в 17.50, - сообщил Андрей Имедеев.Фото: мэрия Улан-Удэ