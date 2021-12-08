В Бурятии компания сорвала строительство сельского ДК

Бурятское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Прогресс», не завершившее в установленный срок строительство дома культуры в селе Нестерово Прибайкальского района, сообщили в пресс-службе антимонопольного управления.
Как следует из обращения заказчика - Управления капитального строительства правительства Бурятии, сумма неосвоенных средств составила 19 миллионов рублей. В числе прочего подрядчиком не завершены общестроительные работы, внутренняя отделка помещений, работы по устройству коммунальной инфраструктуры и пожарно-охранной сигнализации, работы по благоустройству территории.
Общая стоимость работ по госконтракту превышала 32 миллиона рублей.
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