Глава Бурятии хочет устроить фокус с новыми автобусами

Алексей Цыденов пытается превратить 500 миллионов в 1,5 миллиарда рублей





Глава Бурятии последние две недели проводит в Москве, где проходит обучение в академии генштаба. По словам Алексея Цыденова, такая учеба обязательна для всех руководителей регионов.

Как рассказал глава Бурятии, находясь в Москве, он как обычно «ходит кругами по всем большим кабинетам», решая проблемы республики.«Вы уже наверное знаете, что на прошлой неделе принял участие в заседании правительства России, где нам выделили дополнительно 860 млн рублей. (Ура!). Это позволит нам обеспечить прохождение отопительного сезона. А также 500 млн рублей направляем на покупку новых автобусов. Поправку в республиканский бюджет сегодня уже внес в Хурал. Деньги город получит уже в декабре до конца текущего года. На эти средства можно приобрести порядка 50 автобусов большой (ЛИАЗ) и средней (ПАЗ) вместимости. Но нам этого мало. И надо не только для города, но и для пригородного сообщения с Иволгинским, Заиграевским и другими районами тоже ставить большие автобусы и не один-два, а в достаточном количестве», - рассказал Алексей Цыденов.По словам главы, для решения проблемы он встретился с гендиректором Государственной транспортно-лизинговой компании Евгением Дитрихом, «чтобы с их помощью 500 млн превратить в 1,5 млрд рублей и взять больше автобусов».«Нам еще предстоят разные юридические и финансовые процедуры, да и готовых автобусов на заводах сейчас нет. Но в любом случае поставки в республику автобусов должны быть произведены не позднее 2 квартала следующего года», - сказал Алексей Цыденов.Фото: с личной страницы Алексея Цыденова