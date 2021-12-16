Если лишили прав

В Прокуратуре Улан-Удэ рассказали, как восстановить водительское удостоверение



«Два года назад меня лишили права управления транспортными средствами, но водительское удостоверение я не сдал, потерял и по факту утраты никуда не обращался, скоро срок лишения прав истечет. Могу ли я восстановить права и ездить? И до каких пор я считаюсь подвергнутым административному наказанию?»

Без подписи.



Отвечает прокуратура Советского района г. Улан­-Удэ:



— Согласно ст. 4.6 КоАП РФ, лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.



Лишение права управления транспортным средством исполняется должностными лицами органов внутренних дел и осуществляется путем изъятия и хранения водительского удостоверения. В случае его утраты лицом подается заявление об этом.



В случае уклонения лица от сдачи удостоверения срок лишения специального права прерывается. Течение прерванного срока наказания продолжается со дня сдачи удостоверения или подачи заявления о его утере.



Таким образом, лицо, лишенное права управления транспортными средствами, считается подвергнутым административному наказанию до тех пор, пока не истечет срок наказания, исчисляемый со дня сдачи водительского удостоверения или подачи заявления о его утере и не истечет один год со дня окончания срока данного наказания.



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.