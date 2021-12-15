Жители Бурятии продолжают стремительно умирать

За последние две недели смертность в республике выросла более чем на 4%



За последние две недели (с 26 ноября по 9 декабря) смертность в Бурятии выросла более чем на 4% по сравнению с двумя предыдущими неделями ноября. Такие данные приводит ЗАГС (документ есть в распоряжении «Номер один»).

При этом республика оказалась в числе всего четырех регионов России, где зафиксирован рост смертности за последние две недели. Наряду с Бурятией, это Северная Осетия, Чечня и Магаданская область.



В четырех регионах смертность в указанный период не изменилась, а в остальных 68 она снизилась на 5 и более процентов, следует из документа. Причины такой динамики в нем не указаны.



О том, что в республике рекордно растет смертность, «Номер один» сообщал уже не раз. Так,



В ноябре в Бурятии были



Фото: «Номер один» При этом республика оказалась в числе всего четырех регионов России, где зафиксирован рост смертности за последние две недели. Наряду с Бурятией, это Северная Осетия, Чечня и Магаданская область.В четырех регионах смертность в указанный период не изменилась, а в остальных 68 она снизилась на 5 и более процентов, следует из документа. Причины такой динамики в нем не указаны.О том, что в республике рекордно растет смертность, «Номер один» сообщал уже не раз. Так, в июне общая смертность от всех причин в Бурятии составила 1104 человека, что почти на 30% выше аналогичного периода прошлого года. В июле в республике от всех регистрируемых причин умерло 1708 человек, что на 76% выше аналогичного показателя июля 2020 года.В ноябре в Бурятии были обнародованы цифры по количеству умерших за первое полугодие 2021 года. Их число практически сравнялось с количеством умерших за весь 2020 год. При этом наиболее острое положение сложилось в сельских районах. Там смертность «полыхает» сильнее всего.Фото: «Номер один»

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