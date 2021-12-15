На котельной по ул. Лысогорская в Улан-Удэ установят фильтр-дымоуловитель

Он поможет сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

На котельной по ул. Лысогорская установят фильтр-дымоуловитель. Согласно предварительным исследованиям, он поможет значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Эксперимент должен показать, в каких пределах это произойдет, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.В Улан-Удэ по инициативе мэра Улан-Удэ при поддержке правительства Бурятии второй год работает проектный офис «Чистый воздух», в который включены представители Роспотребнадзора, Минприроды, Минстроя, Администрации г. Улан-Удэ, ученые и т. д. Их задача – найти решение, как сделать воздух в городе чистым.– Масштаб проблемы оказался таким, что с муниципального перешел на региональный, а сейчас – на межрегиональный и федеральный. Спустя год мы имеем четкую картину: основное загрязнение формирует частный сектор Улан-Удэнской агломерации, – отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. – Варианты решения: производство бездымного топлива, перевод на электроотопление, расширение сетей теплоснабжения.Для решения проблемы грязного воздуха применяется комплексный подход. Эксперимент с фильтром-дымоуловителем покажет, будет ли снижение выбросов в атмосферу на котельных. Устройство изготовили благодаря заключенному соглашению о сотрудничестве в сфере научно-исследовательской деятельности, подписанному мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым и гендиректором АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» Владимиром Лучниковым.Фильтр представляет собой устройство в виде металлического закрытого корпуса, предназначенное для улавливания взвешенных веществ, сажи и расщепления бензопирена методом окисления озоном.После завершения эксперимента при положительных результатах такие фильтры установят на муниципальных котельных, которые отапливают школы, детские сады, т.е на тех котельных, которые невозможно закрыть.Всего в Улан-Удэ расположены 33 муниципальные котельные и свыше 2000 автономных источников теплоснабжения юридических лиц.Готовы результаты и двух крупных научно-исследовательских работ от ученых БИП СОРАН и Санкт-Петербургского Института прикладной экологии и гигиены. Воздух в равной степени загрязняют частный сектор – 49,4% и промышленность и теплогенерация – 48,2%.– Когда все это препарировали, то поняли в чем причина и предложили конкретные мероприятия. Наиболее эффективным для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Улан-Удэнской агломерации является перевод частного сектора на электроотопление. Предлагаем работать с основными зонами, формирующими основное загрязнение воздуха: Левобережье, Шишковка-Аршан-Верхняя Березовка, Комушка-Горький, – отметил Вадим Имидеев, председатель Проектно-аналитического комитета.Смоделированная модель по программному комплексу «Эколог-город» 4.60 перевода Левобережья на электроотопление питерскими учеными показывает, что это снизит бензапирен до 0,25 пунктов.При этом результат перевода на центральное отопление – на газ, центральное тепло, электроотопление одинаков, так как исключается влияние автономных источников теплоснабжения на атмосферу. Но вариант с электроотоплением дешевле в 20 раз – 5,1 млрд рублей.– Берем второй сценарий мы производим в Улан-Удэ 64 т бездымного топлива на котельных «Юго-западная», «Спиртзавод». Обнуляем выбросы двух котельных и будет экологический эффект от замещения угля. Калорийность бездымного топлива в два раза больше и составляет 6500-7000 килокалорий. Это обеспечивает более длительное горение, теплоотдача и эксплуатационные свойства бездымного топлива, – отметил Вадим Имидеев.Все работы идут по комплексному плану, разработанному городом, для подготовки включения Улан-Удэ в федеральный проект «Чистый воздух».Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ