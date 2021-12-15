Презентация нового формата офиса Сбербанка прошла в Улан-Удэ

Первый офис с мультимедийными новинками и полным большим комплексом продуктов экосистемы открылся на проспекте Строителей в сентябре после обновления









Сбер переформатировал саму суть банковского обслуживания. Пространство клиентского зала стало открытым, трансформируемым и безбарьерным. Все традиционные финансовые и новые – нефинансовые, услуги можно получить в любом удобном для клиента месте офиса. Сотрудники оснащены портативными планшетами, а все кассовые операции выполняет электронный кассир.

- В прошлом году Сбер объявил о ребрендинге и о стратегии активного развития своей экосистемы. И трансформация офисов – это часть работы по новым стандартам. Мы рады, что этот офис в Улан-Удэ был открыт одним из первых в регионах России, - рассказал Денис Лепчугов, управляющий Бурятским отделением Сбербанка.





Экскурсию по обновленному офису провела руководитель этого отделения Жанна Будаева.

- Здесь все как на ладони и интуитивно понятно, нет никаких преград и барьеров между менеджером банка и клиентом. Теперь это единое пространство экосистемы Сбера. Обновление начинается с терминалов электронной очереди, которые находятся у входа. Мы упростили меню, добавили для удобства пользователей опцию с возможностью совершения операций на бурятском языке и ряде иностранных. В офисе возможны не только банковские услуги, такие как вклады, Кредитные карты, кредиты, страховки, но и другие продукты Сбера. Например, можно отправить или получить посылку через сервис СберЛогистика, оформить подписку на СберПрайм или на мультимедийный кинотеатр Okko, телемедицину СберЗдоровье и другие.





Интересно, что терминалы нового образца теперь могут узнавать клиентов в лицо – чтобы здесь воспользоваться услугами банкомата Сбера даже не нужна банковская пластиковая карта, клиенту достаточно подключить биометрию. Одним из первых новую систему протестировал Денис Лепчугов.





В офисе Сбера нового формата много новых удобных возможностей- так, посетители могут например, попить здесь кофе, зарядить телефон или на время решения своих вопросов у консультанта оставить спокойно своего ребенка в детском уголке,для ребятишек здесь предусмотрены разные развлечения – от традиционных мелков и раскрасок до игр и просмотра детского контента на планшете - SberPortal.

- Как вы знаете, Союзмультфильм вошел в состав экосистемы Сбера. Теперь в нашем отделении дети смогут посмотреть любимые мультики. Малышам поможет голосовой помощник и безопасный режим, - добавили в Сбере.

Одной из самых популярных не банковских услуг Сбера у жителей Бурятии сейчас является сервис СберЛогистики по приему и отправке посылок. Только за 2021 год через Сбер было отправлено больше 18 тысяч посылок!

- Сейчас у нас работает 45 пунктов приема по республике. Здесь вы можете не только отправить посылку, но забрать интернет-заказ из постомата, например, посылки из СберМегаМаркета, - рассказал Управляющий Бурятским отделением Сбербанка.





Сердцем офиса можно назвать локацию с презентацией СберДевайсов. Один из самых многофункциональных -смарт-дисплей SberPortal. С помощью голосового ассистента Салют и планшета можно заниматься спортом, проводить видеовстречи, смотреть видео отличного качества и слушать музыку. А система умного дома позволяет включать и выключать умные лампы, причем в разных режимах освещения - от простой смены цвета до эффектов северного сияния. А умная розетка настоящая находка для тех, кто часто проверяет выключен ли утюг дома. С помощью смартфона розетку от Сбера можно отключать в любом месте – на работе, в гостях или дороге.

Денис Лепчугов также добавил, что количество сервисов и продуктов Сбера, доступных жителям Бурятии, будет постоянно расти. Так например, уже в январе-феврале следующего года в Улан-Удэ откроется первый хаб СБЕР ЕАптеки.