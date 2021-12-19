В Бурятии предложили отменить QR-коды

Общественники считают, что они показали свою неэффективность и бьют по малому бизнесу



В Бурятии предложили повторить инициативу Курганской области по отмене требования о предъявлении QR-кодов при входе в торговые и торгово-развлекательные центры. Напомним, что с 18 декабря в Курганской области, как сообщила пресс-служба правительства региона, впервые в России отменили данное требование. Решение ранее принял региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.



"Сегодня кодирование населения Бурятии зашло в тупик, поскольку почти половина населения республики не хочет их получения по самым разным причинам. И торговые центры Бурятии, чтобы снизить убытки, вынуждены нередко пропускать покупателей без предъявления паспортов, что открывает возможности для прохода по фальшивым QR-кодам. Но если коды не выполняют в должной мере своей функции и вредят экономике, то какой смысл за них держаться? Необходимо немедленно отказаться от этой практики и взять пример с Курганской области", - заявил координатор бурятского республиканского отделения БРО Общероссийской организации по поддержке президентских инициатив в области здоровья сбережения нации "Общее дело" Алексей Карнаухов.



Добавим, что инициативы о смягчении ограничений на предстоящие новогодние праздники поступают к властям практически во всех российских регионах. Как сообщают СМИ чиновники тех субъектов РФ, по малому бизнесу которого сильнее всего ударило введение QR-кодам, например власти Санкт-Петербурга, готовы пойти навстречу, временно убрав часть административных ограничений. Что может стать хорошим подарком к новому году и получит одобрение не только бизнеса, но и населения. Напомним, что согласно недавнего соцопроса «Левада-центра» (признанного в России иностранным агентом) почти две трети россиян выступают против QR-кодов.



Фото: pixabay.com



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