Глава Бурятии провел рабочую встречу с врио ректора ВСГУТУ

Обсуждались планы развития вуза, направления совместной деятельности



Глава Бурятии Алексей Цыденов провел встречу с врио ректора Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Игорем Сизовым. В ходе встречи Алексей Цыденов и Игорь Сизов обсудили планы развития вуза, направления совместной деятельности, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Алексей Цыденов отметил важность продуктивной совместной работы с ведущим вузом республики для социально-экономического развития региона.

ВСГУТУ является важнейшим поставщиком кадров для экономики Бурятии, в частности для ключевых промышленных предприятий.







Фото: egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов провел встречу с врио ректора Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления Игорем Сизовым. В ходе встречи Алексей Цыденов и Игорь Сизов обсудили планы развития вуза, направления совместной деятельности, сообщили в пресс-службе правительства республики.Алексей Цыденов отметил важность продуктивной совместной работы с ведущим вузом республики для социально-экономического развития региона.ВСГУТУ является важнейшим поставщиком кадров для экономики Бурятии, в частности для ключевых промышленных предприятий. Напомним , место врио главы ВСГУТУ занял Игорь Сизов, который являлся проректором по учебной работе, занял в апреле 2021 года. Ранее он являлся проректором по учебной работе. Игорь Сизов является доктором технических наук. Окончил Московский институт приборостроения по специальности «Материаловедение в машиностроении» , а также аспирантуру Московского государственного технического книверситета им. Н.Э. Баумана.Фото: egov-buryatia.ru

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