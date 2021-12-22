Книга – лучший подарок

Многие задаются вопросом: чем занимается минэкономики Бурятии?

Отвечаем: социально-экономическим развитием Бурятии. Например, недавно принято волевое решение издать об этом книгу. Красивую, с картинками, за пять с лишним миллионов рублей.

По этому поводу на недавней сессии Хурала недоумевала депутат Оксана Бухольцева. Она заглянула в дефицитный бюджет, которого не хватает порой на самые необходимые вещи, и увидела там статью расходов: «издание книги о социально-экономическом развитии Бурятии с 1923 по 2023 год».Министр экономики Екатерина Кочетова в ответ на вопрос говорила, что книга выйдет тиражом в 1000 экземпляров, с иллюстрациями. А еще ее издадут в цифровом формате.На самом деле рецепт хорош. Власти обвиняют в том, что в Бурятии нет социально-экономического развития? Так давайте напишем книгу, в которой напечатаем картинки, и скажем, что есть! Ведь, по сравнению с 1923 годом, у нас все не так уж и плохо.А если думаете, что 5 млн рублей можно потратить на что-то куда более важное, то вы не цените вклад в литературу, который делает минэкономики. Конечно, блокбастером или шедевром эта книга не станет, зато ее можно будет дарить тем, кто нам не нравится. Чтобы больше не приезжали.