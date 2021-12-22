Алексей Цыденов: Все меры по защите Байкала приняты и исполняются

Количество и глубина запретов таковы, что в некоторой мере они уже мешают той же защите Байкала



Все необходимые меры по защите Байкала со стороны России приняты и исполняются. О этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов на своей пресс-конференции в Улан-Удэ, комментируя очередное намерение ЮНЕСКО рассмотреть вопрос о включении Байкала в список объектов «Всемирного наследия, находящихся под угрозой».



Глава республики отметил, что на сегодняшний день на федеральном уровне принято решение о строительстве 21 очистного сооружения, минимизированы потери от лесных пожаров, введен запрет на рубку лесных насаждений в Центральной экологической зоне Байкала.



«Проблема, которая касается вырубки леса - на территории Центральной экологической зоны Байкала вырубку полностью остановили. В какой-то мере это сказалось на доступности дров, но в итоге в ЦЭЗе вырубки леса нет. Что касается пожаров вокруг Байкала, то в этом году Бурятия достигла исторического минимума по лесным пожарам - площадь, пройденная огнем, составила меньше 2 тыс гектаров. Это самый низкий показатель за последние 30 лет. Опять же, это сказалось на стоимости дров: горельника нет, рубить нечего, дрова подорожали, но этот вопрос тоже постарались решить. Президент России принял решение по очистным на байкальской территории - будем строить. То, что касается иркутской стороны, Байкальского ЦБК - решения по нему тоже приняты. Все принятые меры обеспечивает защиту Байкала», - заявил глава Бурятии.



Алексей Цыденов напомнил о ситуации, которая несколько лет назад беспокоила экологов и местных жителей и связанной с распространением спирогиры. «Уровень воды в озере поднялся, температура воды опустилась, и спирогира исчезла. Вопрос оказался больше естественно природного характера», - отметил Алексей Цыденов.



Глава Бурятии подчеркнул, что в какой-то мере имеются и перегибы этих защитных мер, с которыми приходится сталкиваться. «Вы знаете, что количество и глубина запретов такая, что в некоторой мере они даже мешают той же защите Байкала. У нас в Прибайкальском районе стоит горельник, а рубить его нельзя, потому что находится в ЦЭЗе. Новому лесу нужно становиться, а этот горельник гниет, а там ещё и паразиты начали заводиться. Его надо бы вырубить, а нельзя», - сказал Алексей Цыденов.



Что касается очистных сооружений на Байкале, Глава Бурятии отметил, что ранее действовали требования по очистке стоков такие, что не позволяли строить очистные. На данный момент эти нормы актуализированы, исходя из лучших международных правил и по лучшим доступным технологиям. Так, в Выдрино и Максимихе строительство очистных уже начато.



Фото: egov-buryatia.ru



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