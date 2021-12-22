Дело – труба

В Бурятии «экономия» обернулась затяжкой в освоении «путинских» денег





В Байкал в эту зиму продолжат сбрасывать недостаточно очищенные сточные воды. Как «Номер один» уже сообщал, один из важнейших имиджевых проектов региона - выполнение госконтракта по строительству очистных сооружений в селе Выдрино близко к провалу. Запланированного Управлением капитального строительства (УКС) окончания монтажа очистных сооружений к 20 декабря так и не произошло, поскольку на месте будущей стройки, покрытой глубоким снегом, мы не обнаружили активной строительной деятельности. Это означает, что сроки выполнения работ снова срываются.

Напомним, что в июне 2021 года ГКУ «Управление капитального строительства» провело тендер на выполнение работ по строительству очистных за 85,9 млн рублей. В торгах победило ООО «Бурятпроектреставрация», ранее не замеченное в строительстве очистных сооружений.Впрочем, дело даже не в генподрядчике, а в производителе оборудования и его монтаже на местности. А здесь, как выяснилось, возникли серьезные проблемы. Первоначально к поставке и монтажу очистных планировали привлечь ООО «Водпроектстрой» (Москва). Компания зарекомендовала себя надежным поставщиком оборудования для очистных сооружений в регионах, выполняя работы под ключ и выполнив 13 крупных госконтрактов в своей сфере. В числе заказчиков - структуры «Газпрома», морские порты, воинские части.Однако вместо нее поставщиком оборудования ООО «Бурятпроектреставрация» выбрало малоизвестную и глубоко убыточную (по данным за 2020 год) фирму из Самары - ООО «Пиель-компани». Обязавшуюся поставить оборудование и смонтировать его подешевле. Но самое главное - у фирмы отсутствовал опыт работы по госконтрактам, и мы предположили, что субподрядчик завалит важную стройку.В ноябре мы задали вопрос представителям УКСа минстроя Бурятии - чем обусловлена затяжка в поставках оборудования и монтаже. В ответ ведомство официально заверило нас, что «строительство идет согласно графику».По плану, заверили чиновники, до 15 декабря модульные сооружения должны прибыть в Выдрино. А монтаж должен завершиться 20 декабря. Хотя, судя по графику выполнения госконтракта (обозначенному в конкурсной документации), фигурировало вообще 10 декабря.Однако в реальности все оказалось печальнее бодрых рапортов чиновников. 14 декабря мы побывали на месте будущей стройки. Именно будущей, поскольку каких-либо ведущихся там работ мы не обнаружили. Дорога к новым очистным засыпана снегом, и туда пришлось добираться на внедорожнике. На стройплощадке отсутствовало не только модульное оборудование, но и какое-либо подобие укрытия от снега. Все потонуло в непролазной белой мгле.От площадки тянулась к ближайшей речушке траншея, по которой должна сбрасываться очищенная вода. Однако труба отсутствовала. Возникло ощущение брошенной стройки. Не случайно 17 ноября в Выдрино, по нашим сведениям, пришлось снова выезжать на проверку представителям УКСа и даже минстроя РБ.Ранее, как сообщалось в СМИ, ускорять процесс на очистных пришлось лично зампреду правительства РБ Евгению Луковникову. К 20 декабря, как сообщил информированный источник, на площадку строители завезли два насоса и... утеплитель. Но что утеплять, если ничего не построено? Пустить пыль в глаза проверяющим? Очевидно, что с такими темпами к новому году очистные не смонтируют.Добавим, что продолжение сброса неочищенных стоков в Байкал со стороны Бурятии вызывает серьезную обеспокоенность в мире. По данным СМИ, комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО опубликовал информацию о том, что РФ 1 февраля 2022 года должна убедить международную организацию в своей способности эффективно устранять угрозы, нависшие сейчас над Байкалом. В противном случае ЮНЕСКО может внести Байкал в список «Наследие в опасности». Что станет свидетельством неспособности страны решать проблемы экологии. Не случайно весной 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству РФ экстренно выделить Бурятии 14 млрд рублей на строительство и реконструкцию очистных сооружений на Байкале. Выдрино стало первым объектом, где Бурятия начала осваивать выделенные деньги.«Наша задача теперь не подвести президента и сдать все очистные в срок и качественно», - призвал тогда глава Алексей Цыденов.Однако пока создается впечатление, что строители подводят и президента, и главу региона. Решая при этом свои меркантильные интересы под видом «экономии». А отходы по-прежнему текут в Байкал.УКС не смог оперативно ответить на официальный запрос «Номер один».Валентин Соколов, «Номер один»