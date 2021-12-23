Глава Бурятии: Ущерб от аварии на ТЭЦ-1 оплатит ТГК-14

Потребителям тепла произведут перерасчет платежей, правопорядок в городе контролируют 44 патруля



Все затраты по ликвидации аварии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 возьмет на себя ТГК-14. Об этом заявил сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, «сейчас правительство Бурятии оперативно выделяет из республиканского резервного фонда финансирование для решения оперативных проблем». Напомним, предварительный ущерб от аварии уже оценивается суммой более 1 млн рублей.



Кроме того, ТГК-14 осуществит перерасчет потребленного тепла в связи с ЧС на ТЭЦ-1. Глава Бурятии поручил ресурсоснабжающим организациям скорректировать расчеты с потребителями с учетом последствий ЧС на ТЭЦ-1.



«Первое - перерасчет платы за тепло со стороны ТГК-14 и обеспечить контроль со стороны администрации Улан-Удэ и управления муниципальной жилищной инспекции. Второе - совместно с АО «Читаэнергосбыт» проработать по домам, которые попали под ограничения подачи тепла. Если в этих домах идет пик потребления электроэнергии, отличающийся от среднемесячного, то этот прирост посчитать и на эту сумму соответственно скорректировать тариф. И не путем снижения тарифа, а представить предложения по компенсации дополнительных расходов на электроэнергию», - поручил глава Бурятии Алексей Цыденов.



В связи с отключением уличного освещения в городе в целях снижения нагрузки на городские энергомощности Алексей Цыденов поручил увеличить наряды для патрулирования улиц в целях обеспечения правопорядка.



«С учетом отключения освещения по определенным улицам и кварталам с целью снижения нагрузки на электросети, на которые теперь ложится нагрузка по электроотоплению, обратился к МВД с тем, чтобы усилить патрулирование улиц для обеспечения общественного порядка», - сообщил Алексей Цыденов.



МВД совместно с Росгвардией дополнительно выставили 32 патруля для охраны общественного порядка и 12 автопатрулей ГИБДД для патрулирования частного сектора, оставшегося без уличного освещения, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru



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