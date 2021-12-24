В Улан-Удэ авария на ТЭЦ-1 произошла не из-за Дня энергетика

Отмечать праздник планировали 24 декабря, сообщил глава ТГК-14



Сегодня на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям гендиректор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов опроверг популярную версию возникновения аварии на ТЭЦ-1. Напомним, 22 декабря в Улан-Удэ с профессиональным праздником поздравили всех энергетиков. Однако на следующее утро весь город потрясла авария на ТЭЦ-1. В связи с этим, у многих горожан возникли предположения, что события могли быть последствиями празднования, и свою роль сыграл человеческий фактор.

«Это никоим образом не связанные вещи. Вообще планировалось, что в Бурятии мероприятия, посвящённые Дню энергетика, будут сегодня. В тот день не было никаких мероприятий, никто не отмечал», - сказал журналистам Алексей Лизунов после утреннего заседания комиссии по ЧС.

Как сообщал «Номер один», 23 декабря на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в 3:27 произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению котлов №№ 6, 7, 8, 9 и турбогенератора 6 и 7. Решением главы Бурятии Алексея Цыденова в республике введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, который возглавил зампред Евгений Луковников.



фото: "Номер один"