Улан-Удэ получит более 4 млрд рублей в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал»

Деньги направляются на реконструкцию правобережных очистных сооружений канализации столицы Бурятии



Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении Бурятия субсидии из федерального бюджета для реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение озера Байкал», входящего в состав национального проекта «Экология». Документ опубликован на официальном сайте правительства России.



Финансирование направят на реконструкцию одного из крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры в регионе – правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ. Они очищают бытовые и производственные сточные воды, поступающие из жилых домов и с предприятий города. После реконструкции мощность сооружений увеличится до 130 тыс кубометров сточных вод в сутки, а качество очистки повысится. Это позволит сократить объем загрязнений, попадающих в озеро Байкал, и улучшить экологическую ситуацию в регионе, поясняет минприроды России.



«Сохранение озера Байкал» – один из федеральных проектов, входящих в национальный проект «Экология». За первые три года федерального проекта «Сохранение озера Байкал» расчищено 143 гектара загрязненных прибрежных территорий из 448,9 гектара, запланированных к концу 2024 года.



Также благодаря федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» в 2021 году на Байкале установлен омулёвый рекорд - с рыборазводных заводов было выпущено более 818 млн штук личинок байкальского омуля.



Фото: «Номер один»





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