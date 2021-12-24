



На фоне аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ сложная обстановка с отоплением сложилась и в нескольких селах Заиграевского района. Как сообщает «Заиграево-инфо.24/7», на состоявшейся в районе комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение ввести режим «повышенная готовность» в селах Горхон, Усть-Брянь, Илька и Татарский Ключ. Причина - низкий запас топлива на котельных.

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