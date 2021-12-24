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Общество 24.12.2021 в 13:51

В Бурятии Алексея Цыденова ждет еще одна беда

Помимо аварии на ТЭЦ ему придется разгребать ситуацию в Заиграевском районе
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии Алексея Цыденова ждет еще одна беда

На фоне аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ сложная обстановка с отоплением сложилась и в нескольких селах Заиграевского района. Как сообщает «Заиграево-инфо.24/7», на состоявшейся в районе комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение ввести режим «повышенная готовность» в селах Горхон, Усть-Брянь, Илька и Татарский Ключ. Причина - низкий запас топлива на котельных.

«Создана рабочая группа по осмотру и оценке запасов топлива на котельных и проверке температурного режима потребителей», сообщили в паблике.

Напомним, аналогичная ситуация в селах Татарский ключ, Горхон и Усть-Брянь складывалась ровно месяц назад. Тогда на котельных этих сел также остался критически низкий запас угля, ситуацию пришлось брать на контроль главе Бурятии.

Как уже сообщал «Номер один», сегодня Алексей Цыденов должен вернуться из Сирии в Улан-Удэ. Вечером он проведет внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Фото: pixabay.com
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