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Общество 24.12.2021 в 17:56

Глава Бурятии вернулся в Бурятию и работает по проблемам аварийной ТЭЦ-1

Полная нормализация ситуации в городе, где ночью прогнозируется 30-градусный мороз, ожидается в субботу
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Текст: Алексей Субботин
Глава Бурятии вернулся в Бурятию и работает по проблемам аварийной ТЭЦ-1
Глава Бурятии Алексей Цыденов вернулся в Бурятию.  Он работает по устранению последствий аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства республики. Накануне Алексей Цыденов прервал свою командировку в Сирию и ближайшим рейсом вылетел из Москвы до Иркутска и оттуда добрался до Улан-Удэ на автомобиле.

Алексей Цыденов во время своего отсутствия получал регулярно информацию о ходе ремонтно-восстановительных работ. Вице-премьер по инфраструктурному развитию Евгений Луковников, который возглавил республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС, оперативно докладывал обстановку главе региона.

На сегодняшний вечер, 24 декабря у Алексея Цыденова запланировано внеочередное заседание правительственной комиссии по ЧС, а также выезд на место аварии на ТЭЦ-1.

Восстановительные работы на ТЭЦ-1 продолжаются в круглосуточном режиме. На данный момент запущен в работу котел №9 (четвертый по счету из шести). Выход этого оборудования на параметры позволит продолжить поэтапное увеличение температуры теплоносителя. Сейчас на станции в работе котлы №1, 2, 5, 9 и турбогенераторы №1, 3. Готовится к запуску котел №8.

В МЧС сегодня состоялось селекторное совещание под руководством замминистра Виктора Яцуценко. В ходе селектора начальник Главного управления МЧС России по Бурятии Александр Марков доложил:

«Социально-значимые объекты работают в режиме пониженных параметров теплоносителя. Организован мониторинг температурного режима на всех социально-значимых объектах и объектах здравоохранения силами Главного управления МЧС и рабочими группами правительства Бурятии и администрации. Улан-Удэ. Организовано информирование населения о ходе ликвидации последствий аварии».

Технический директор ТГК-14 Юрий Дорфман также добавил: «В 09.45 (мест) запущен котел №9 (4 котел по счету), планируем выйти на температуру 70-75°С. Ночью план на запуск - котла №8 (пятый котел по счету), в планах выйти на температуру 95-96°С. Начали включать горячую воду жителям Октябрьского района, которые запитаны от ТЭЦ-2. По району ТЭЦ-1 будем запускать, когда пятый котел запустим. Горячую воду начнем подавать в субботу.

Сегодня ночью прибыли бригады с Читы, три бригады допущены к работе секции 8Р, еще 1 бригада привлечена для осмотра шести турбин. 25 декабря прибывают две бригады с Читы и бригада с Красноярска. К вечеру субботы планируем выйти на нормативные показатели теплоносителя».

Обстановка находится на контроле правительства Бурятии и Главного управления МЧС России по  Бурятии.

Фото: egov-buryatia.ru

Теги
энергетика авария ТЭЦ-1

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