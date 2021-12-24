Глава Бурятии Алексей Цыденов вернулся в Бурятию. Он работает по устранению последствий аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства республики. Накануне Алексей Цыденов прервал свою командировку в Сирию и ближайшим рейсом вылетел из Москвы до Иркутска и оттуда добрался до Улан-Удэ на автомобиле.Алексей Цыденов во время своего отсутствия получал регулярно информацию о ходе ремонтно-восстановительных работ. Вице-премьер по инфраструктурному развитию Евгений Луковников, который возглавил республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС, оперативно докладывал обстановку главе региона.На сегодняшний вечер, 24 декабря у Алексея Цыденова запланировано внеочередное заседание правительственной комиссии по ЧС, а также выезд на место аварии на ТЭЦ-1.Восстановительные работы на ТЭЦ-1 продолжаются в круглосуточном режиме. На данный момент запущен в работу котел №9 (четвертый по счету из шести). Выход этого оборудования на параметры позволит продолжить поэтапное увеличение температуры теплоносителя. Сейчас на станции в работе котлы №1, 2, 5, 9 и турбогенераторы №1, 3. Готовится к запуску котел №8.В МЧС сегодня состоялось селекторное совещание под руководством замминистра Виктора Яцуценко. В ходе селектора начальник Главного управления МЧС России по Бурятии Александр Марков доложил:«Социально-значимые объекты работают в режиме пониженных параметров теплоносителя. Организован мониторинг температурного режима на всех социально-значимых объектах и объектах здравоохранения силами Главного управления МЧС и рабочими группами правительства Бурятии и администрации. Улан-Удэ. Организовано информирование населения о ходе ликвидации последствий аварии».Технический директор ТГК-14 Юрий Дорфман также добавил: «В 09.45 (мест) запущен котел №9 (4 котел по счету), планируем выйти на температуру 70-75°С. Ночью план на запуск - котла №8 (пятый котел по счету), в планах выйти на температуру 95-96°С. Начали включать горячую воду жителям Октябрьского района, которые запитаны от ТЭЦ-2. По району ТЭЦ-1 будем запускать, когда пятый котел запустим. Горячую воду начнем подавать в субботу.Сегодня ночью прибыли бригады с Читы, три бригады допущены к работе секции 8Р, еще 1 бригада привлечена для осмотра шести турбин. 25 декабря прибывают две бригады с Читы и бригада с Красноярска. К вечеру субботы планируем выйти на нормативные показатели теплоносителя».Обстановка находится на контроле правительства Бурятии и Главного управления МЧС России по Бурятии.Фото: egov-buryatia.ru