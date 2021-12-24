Все новости
Политика и власть
Общество
Экономика и бизнес
Происшествия
Культура
Спорт
Проекты
Тесты
Словарь
Зурхай
Афиша
Фотосток
Архив газеты
Контакты
USD
73.19
EUR
82.93
пасмурно
-22°C, Улан-Удэ
24 декабря, Пт, 22:58
18+
USD
73.19
EUR
82.93
Ру
Политика и власть
Общество
Экономика и бизнес
Происшествия
Культура
Спорт
Зурхай
Еще
Проекты
Афиша
Фотосток
Тесты
Словарь
Архив газеты
Контакты
Общество 24.12.2021 в 21:51

Алексей Цыденов провел выездное совещание на аварийной ТЭЦ-1 в Улан-Удэ

Глава Бурятии попросил ремонтные бригады не отставать от намеченного графика, не упуская вопросы качества и безопасности
A- A+
Текст: Алексей Субботин
Алексей Цыденов провел выездное совещание на аварийной ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов провел сегодня выездное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ и на месте ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Алексей Цыденов попросил ремонтные бригады не отставать от намеченного графика, при этом не упускать вопросы качества и безопасности. «За короткий срок в непростых условиях проведена большая работа по восстановлению нормального режима функционирования. Осталось доделать не много», - сказал он.
В ходе контрольного осмотра на ТЭЦ-1 о текущей ситуации главе республики рассказал генеральный директор ТГК-14 Алексей Лизунов.

«Если, начинать с последних событий по восстановлению режима на улан-удэнской ТЭЦ-1, то в 16:50 включен котёл части высокого давления, производительностью 220 тонн/час. Сейчас нагрузка на нём составляет 178 тонн/час. И соответственно больше пара подается сейчас на подогреватели сетевой воды. Начинаем поднимать температуру до заданных параметров. Так, по первой магистрали температура составляет 90° С, по второй, третьей и четвёртой магистралям – 58° С, и по 5 - это часть той магистрали, нагрузку которой мы переносили на ТЭЦ-2, сейчас подняли с 30 до 42° С. Динамика на увеличении температуры продолжается. После того, как будет сетевая вода возвращаться по обратному магистральному трубопроводу, увеличение продолжится. И температура соответственно у наших потребителей в квартирах будет подниматься. Дальше у нас планируется подготовка к запуску котла №8, также 220 тонн/час», - сообщил Алексей Лизунов.

Сейчас опробуются механизмы защиты котла №8, приступить к его растопке и постепенному поднятию тепловых параметров планируется к полуночи. Утром, 25 декабря котел №8 будет подключен к тепловой сети, что увеличит подачу тепла потребителям.

«При включении этих котлов у нас состав котельного оборудования будут составлять котлы №№ 1, 2, 5, 8, 9, и мы сможем уже выходить на заданные параметры по теплосети. По зоне улан-удэнской ТЭЦ-2 мы уже начинаем подключать дома по горячей воде. После включения следующего котла, мы планомерно начнём по всему городу подключать горячее водоснабжение», - добавил гендиректор ТГК-14.

На ремонтно-восстановительных работах задействовано около 100 человек – сотрудники ТГК-14, несколько бригад было вызвано из Забайкальского края, также на ТЭЦ-1 работают сотрудники «Россети Сибирь-Бурятэнерго».

«Все расставлены, материалом обеспечены: основное - это кабельная продукция, потому что возгорание произошло из-за кабеля. Сейчас мы запитываем по временной схеме, устанавливать по нормальной схеме мы будем уже в период весенне-летний, когда уже будем заходить в ремонтную кампанию, когда уже нагрузка на основное оборудование будет не такая высокая. Для этого мы подготовимся укомплектуемся, соответствующие подготовительные работы с персоналом и с подрядчиками проведём. И планомерно будем восстанавливать. Стоимость ремонта ещё не посчитали. Но это будет несколько десятков миллионов. Все это мы будем самостоятельно полностью восстанавливать. У нас это оборудование застраховано, и будем отрабатывать со страховыми компаниями», - отметил Алексей Лизунов.

По поручению Главы Бурятии для потребителей, в чьих квартирах температурный режим ниже норматива, руководство ТГК-14 производит перерасчет. Напомним, подавать заявления на перерасчет не нужно, он будет произведен автоматически.

Руководитель энергокомпании подчеркнул, что оборудование, где произошло короткое замыкание новое, реконструкция проведена в 2021 году. Были полностью проведены испытания, получено разрешение Ростехнадзора.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
энергетика авария ТЭЦ-1

Все новости

Алексей Цыденов провел выездное совещание на аварийной ТЭЦ-1 в Улан-Удэ
24.12.2021 в 21:51
Мэр Улан-Удэ проверил подачу тепла в квартирах горожан
24.12.2021 в 19:13
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 котел №9 введен в параллельную работу
24.12.2021 в 19:02
Глава Бурятии вернулся в Бурятию и работает по проблемам аварийной ТЭЦ-1
24.12.2021 в 17:56
В Улан-Удэ все детсады Октябрьского района работают в штатном режиме
24.12.2021 в 17:23
В Улан-Удэ «Читаэнергосбыт» отозвал уведомления об ограничениях подачи электроэнергии для должников-физлиц
24.12.2021 в 16:11
В Улан-Удэ выходные будут по-прежнему морозными
24.12.2021 в 16:01
Монголия примет Чемпионат Азии по вольной борьбе
24.12.2021 в 15:40
Что тебе подарить: МегаФон предлагает «умные» гаджеты
24.12.2021 в 15:25
Житель Улан-Удэ получил «десятку» за убийство прохожего
24.12.2021 в 15:13
ЗУРХАЙ
с 24 по 28 декабря

Читайте также
Мэр Улан-Удэ проверил подачу тепла в квартирах горожан
Игорь Шутенков сообщил, что жителям будет автоматически произведен перерасчет за тепловую энергию
24.12.2021 в 19:13
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 котел №9 введен в параллельную работу
Это позволит продолжить поэтапное увеличение температуры теплоносителя
24.12.2021 в 19:02
Глава Бурятии вернулся в Бурятию и работает по проблемам аварийной ТЭЦ-1
Полная нормализация ситуации в городе, где ночью прогнозируется 30-градусный мороз, ожидается в субботу
24.12.2021 в 17:56
В Улан-Удэ все детсады Октябрьского района работают в штатном режиме
Пока не работают все детсады Железнодорожного района и пять детсадов Советского района города
24.12.2021 в 17:23
По вопросам работы сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2021
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2021
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
По вопросам работы сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru