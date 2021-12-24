Глава Бурятии Алексей Цыденов провел сегодня выездное совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ и на месте ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ, сообщили в пресс-службе правительства республики.Алексей Цыденов попросил ремонтные бригады не отставать от намеченного графика, при этом не упускать вопросы качества и безопасности. «За короткий срок в непростых условиях проведена большая работа по восстановлению нормального режима функционирования. Осталось доделать не много», - сказал он.В ходе контрольного осмотра на ТЭЦ-1 о текущей ситуации главе республики рассказал генеральный директор ТГК-14 Алексей Лизунов.«Если, начинать с последних событий по восстановлению режима на улан-удэнской ТЭЦ-1, то в 16:50 включен котёл части высокого давления, производительностью 220 тонн/час. Сейчас нагрузка на нём составляет 178 тонн/час. И соответственно больше пара подается сейчас на подогреватели сетевой воды. Начинаем поднимать температуру до заданных параметров. Так, по первой магистрали температура составляет 90° С, по второй, третьей и четвёртой магистралям – 58° С, и по 5 - это часть той магистрали, нагрузку которой мы переносили на ТЭЦ-2, сейчас подняли с 30 до 42° С. Динамика на увеличении температуры продолжается. После того, как будет сетевая вода возвращаться по обратному магистральному трубопроводу, увеличение продолжится. И температура соответственно у наших потребителей в квартирах будет подниматься. Дальше у нас планируется подготовка к запуску котла №8, также 220 тонн/час», - сообщил Алексей Лизунов.Сейчас опробуются механизмы защиты котла №8, приступить к его растопке и постепенному поднятию тепловых параметров планируется к полуночи. Утром, 25 декабря котел №8 будет подключен к тепловой сети, что увеличит подачу тепла потребителям.«При включении этих котлов у нас состав котельного оборудования будут составлять котлы №№ 1, 2, 5, 8, 9, и мы сможем уже выходить на заданные параметры по теплосети. По зоне улан-удэнской ТЭЦ-2 мы уже начинаем подключать дома по горячей воде. После включения следующего котла, мы планомерно начнём по всему городу подключать горячее водоснабжение», - добавил гендиректор ТГК-14.На ремонтно-восстановительных работах задействовано около 100 человек – сотрудники ТГК-14, несколько бригад было вызвано из Забайкальского края, также на ТЭЦ-1 работают сотрудники «Россети Сибирь-Бурятэнерго».«Все расставлены, материалом обеспечены: основное - это кабельная продукция, потому что возгорание произошло из-за кабеля. Сейчас мы запитываем по временной схеме, устанавливать по нормальной схеме мы будем уже в период весенне-летний, когда уже будем заходить в ремонтную кампанию, когда уже нагрузка на основное оборудование будет не такая высокая. Для этого мы подготовимся укомплектуемся, соответствующие подготовительные работы с персоналом и с подрядчиками проведём. И планомерно будем восстанавливать. Стоимость ремонта ещё не посчитали. Но это будет несколько десятков миллионов. Все это мы будем самостоятельно полностью восстанавливать. У нас это оборудование застраховано, и будем отрабатывать со страховыми компаниями», - отметил Алексей Лизунов.По поручению Главы Бурятии для потребителей, в чьих квартирах температурный режим ниже норматива, руководство ТГК-14 производит перерасчет. Напомним, подавать заявления на перерасчет не нужно, он будет произведен автоматически.Руководитель энергокомпании подчеркнул, что оборудование, где произошло короткое замыкание новое, реконструкция проведена в 2021 году. Были полностью проведены испытания, получено разрешение Ростехнадзора.Фото: egov-buryatia.ru