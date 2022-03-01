Общество 01.03.2022 в 11:08

Глава Бурятии: Гольфу на льду Байкала – быть

Первый масштабный турнир по гольфу стартует в республике в следующем году
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии: Гольфу на льду Байкала – быть
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в 2023 году в рамках празднования 100-летия республики на льду Байкала пройдет первый масштабный турнир по гольфу «Ice Golf Байкал-2023». Он будет объединен с фестивалем ледяных фигур и большой культурной развлекательной программой с первыми уроками по гольфу и зрительским мини-турниром для всех желающих.

- В Бурятии готовится к запуску еще одно событийное мероприятие - это гольф на льду Байкала. На днях в Байкальской гавани в поселке Турка состоялся тренировочный турнир, в котором приняли участие профессиональные гольфисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Финляндии. Гости высоко оценили потенциал этого мероприятия, так что гольфу на льду Байкала – быть. В 2023 году станем организаторами первого уже масштабного турнира. Надеемся, что это ивент-мероприятие также понравится жителям и гостям Бурятии как, например, Байкальская миля, Байкальская рыбалка или Сказочный Сагаалгана и войдет в перечень ежегодно проводимых мероприятий, - отметил Алексей Цыденов.

Как рассказала директор АНО «Международный Центр Гольф Туризма» Анна Овчинникова, планируется создать гольф-ландшафт с девятью лунками, украшенными ледяными скульптурами и уникальным ледяным дизайном.

- Если во всем мире турниры по гольфу на снегу не редкость, то игры на льду Байкала — это новый вызов для спортсменов. Путешественники, которые давно мечтали побывать на Байкале, в Бурятии смогут поиграть в свою любимую игру – гольф. Мы рассчитываем на гольф-туристов, прежде всего, от туроператоров Азии - это Корея, Япония, Сингапур, Гонконг, Китай. Российские поклонники гольфа оценят экологическую, историко-этнографическую и культурную составляющую Бурятии. А иностранцы – азиатские гольф-туристы, которых насчитывается около 15 миллионов, считают Бурятию своей исторической пра-родиной. Наша цель в 10-тилетней перспективе увеличить в республике в 5 раз поток путешественников от целевых гольф-рынков из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, привлечение инвесторов в регион и развитие туристской инфраструктуры. Близко, увлекательно, понятно — вот что слышим уже сейчас о новом турпродукте Ice Golf Байкал-2023. Турпродукт интересен равно как России – Китаю, Гонконгу, Сингапуру, Вьетнаму, - рассказала Анна Овчинникова.

Гольфист из Финляндии Мика Кокконен, принимавший участие в тренировочном турнире, отметил мягкий климат на Байкале, что позволит проводить беспрепятственно гольф-турниры.

- Байкал великолепен, и даже, если ветер сильный, здесь не холоднее, чем у нас в Финляндии. Я точно знаю, что играть здесь в гольф – это уникальный опыт и мощный магнит для профессиональных гольфистов. Принято считать, что гольф - игра для обеспеченных людей. И такие турниры привлекут вип-туристов в республику, которым нужны премиальные условия, - сказал гольфист.

Турнир Ice Golf Байкал будет проводиться ежегодно. На международном турнире будут участвовать не только профессионалы, но и те, кто впервые возьмет в руки клюшку. Планируется проведение турниров для вип-туристов, а также обучающие мастер классы для всех желающих – взрослых и детей.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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Байкал гольф туризм

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