В Бурятии «ЭкоАльянс» 16 раз оштрафовали за невывоз мусора

В конце прошлого года количество жалоб на работу «мусорного» оператора «ЭкоАльянс» в Бурятии увеличилось. Как сообщили в республиканском Госстройжилнадзоре, с начала года компания уже 16 раз оштрафована за невывоз мусора на общую сумму около ста тысяч рублей.В ведомстве отметили, что чаще всего с жалобами на работу «ЭкоАльянса» обращаются жители Железнодорожного района Улан-Удэ, поскольку в конце прошлого года там сменился подрядчик.«В ходе проверок было подтверждено, что регоператор не осуществлял своевременный сбор и вывоз отходов. Нарушение прав граждан на получение коммунальной услуги по вывозу мусора в необходимых объемах также было выявлено в Заиграевском и Баргузинском районах. В итоге «ЭкоАльянс» привлечен к административной ответственности. Учитывая отягчающие обстоятельства, а именно повторное совершение однородного административного правонарушения, штрафы увеличены», - рассказали в Госстройжилнадзоре.В адрес регоператора были направлены предписания об устранении нарушений. В ведомстве говорят, что все они исполняются в срок, перерасчеты для жителей производятся без задержек.- Одной из причин предоставления некачественной услуги является недостаточная организация работы при смене подрядчиков. «ЭкоАльянсу» необходимо оперативнее их заменять, поскольку оплачивать некачественную услугу граждане не станут, а это может негативно сказаться на предпринимательской деятельности регоператора, - отметил врио заместителя руководителя по жилищному надзору Евгений Юсудуров.Фото: «Номер один»