В Бурятии создан штаб по поддержке экономики в условиях действия санкций

В Бурятии создан оперативный штаб по поддержке бизнеса в условиях действия санкций ЕС и США. Члены штаба будут курировать меры поддержки предпринимателей, в том числе, введенных правительством РФ 2 марта, сообщили в пресс-службе правительства республики.Напомним, накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина представил ряд мер поддержки российского бизнеса на фоне санкций. Так, с 10 марта вводится мораторий на плановые проверки для ИП, малых и средних предприятий. Он будет действовать до конца 2022 года. Кроме случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан. Власти также решили продлить программу «ФОТ 3.0» для сохранения льготной кредитной ставки под 3% годовых. На это будет направлено более 6 млрд рублей. Как отмечают в правительстве, это позволит бизнесу выплачивать зарплаты, оплачивать аренду и коммунальные платежи. Добавим, что премьер-министр сам возглавил оперативный штаб по противодействию санкциям, его заместителями будут первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин, он будет курировать региональные решения.Как заявила на сессии Народного Хурала министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова, состав штаба по преодолению сложной экономической ситуации, созданный в Бурятии, будет расширен.«У нас этот штаб создан, мы сегодня его расширяем персоналиями, включаем крупные предприятия, включаем все федеральные структуры – это налоговая, это УФАС и так далее. Плюс мы вчера проговаривали о том, что депутаты тоже туда войдут», - - отметила министр.Предложения по кандидатурам от Народного Хурала будут собраны в ближайшее время.Между тем в Бурятии уже утвердили дополнительное финансирование на поддержку экономики и социальных мер. Законопроект о внесении изменений в республиканский бюджет на 2022-2024 годы представил министр финансов республики Георгий Мадаев.«Основной предпосылкой разработки законопроекта является уточнение доходов, индексация мер социальной поддержки, нормативов питания в государственных общеобразовательных организациях на фактический уровень инфляции, капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов здравоохранения, культуры, образования, уточнение расходов капитального характера, уточнение расходов из федерального бюджета и софинансирование к ним. Доходы бюджета в целом увеличиваются на 4,5 млрд рублей», - рассказал Георгий Мадаев.По государственной программе «Развитие образования» предусмотрено увеличение расходов на 2,4 млрд. рублей. Деньги направляются на капитальный ремонт и оснащение зданий школ, индексацию нормативов питания в республиканских учреждениях образования, строительство детских садов по улицам Лермонтова и Конечная, строительство школы на 100 мест в селе Клюевка Кабанского района, разработку проектной и рабочей документации на капитальный ремонт школ.Предусмотрено увеличение расходов на здравоохранение. Дополнительные 984 млн рублей здесь направят на материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, капитальный ремонт объектов, профилактику и лечение коронавирусной инфекции и социальные выплаты медицинским работникам.Проиндексированы меры социальной поддержки: 51,7 млн. рублей направлено на обеспечение жильем многодетных семей, 48,8 млн рублей – на единовременную выплату на приобретение жилых помещений детям-сиротам.На сферу культуры дополнительно выделят 21,3 млн рублей на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек и укрепление материальной технической базы учреждений культуры. Также средства пойдут на проведение общественно значимых мероприятий и на деятельность театра кукол «Ульгэр».Свыше 202 млн рублей составили дополнительные расходы на обновление спортивной инфраструктуры, содержание вводимых в эксплуатацию объектов и мероприятия в области спорта высших достижений. Средства выделят на устройство оборудования физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Прибайкальском районе, капитальный ремонт стадионов.На развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований добавят 100 млн рублей. На увеличение объема Дорожного фонда республики федеральный бюджет направил 323,7 млн рублей.Также предусмотрена субсидия муниципальным образованиям на разработку проектной и рабочей документации для реконструкции и строительства сетей электроснабжения в 2022 году в сумме 62,9 млн рублей. Разработка документации необходима для привлечения средств из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Чистый воздух».Увеличены расходы республики на переселение жителей из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 222,6 млн рублей. 65,4 млн рублей составят расходы на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. На решение проблем дольщиков, пострадавшим вследствие банкротства застройщиков, республика выделяет 21,9 млн рублей.Фото: egov-buryatia.ru