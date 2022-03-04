Первые очистные, построенные по поручению президента РФ, запущены на Байкале в Бурятии

Первые очистные сооружения, построенные по поручению президента России в Бурятии, запущены сегодня в поселке Выдрино Кабанского района. Завершены пуско-наладочные работы всего комплекса оборудования по очистке вод и произведен тестовый запуск оборудования, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Мы ввели первые очистные из тех, которые строятся по поручению президента Владимира Путина. Напомню, он дал поручение построить в Бурятии 21 очистное сооружение, включая основные в городе Улан-Удэ, а также - во всех населенных пунктах, где, так или иначе, идет соединение с Байкалом. И вот – первый комплекс мы сегодня запустили в Кабанском районе. Выдрино – это современное новое оборудование, соответствующее всем экологическим требованиям. Поэтому я хочу поздравить жителей Выдрино и весь Кабанский район с тем, что он первый. Впереди еще много работы. Байкал будет чистым, а наши люди будут иметь комфортные условия для проживания, - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов, принявший участие в торжественном открытии объекта в формате телемоста.Комплекс в Выдрино построен в соответствии с новыми требованиями министерства природных ресурсов и экологии РФ, согласно которым применяются новые технологии, которые будут очищать сточные воды более эффективно. Он включает в себя две линии, которые пропускают по 150 кубометров стоков в сутки.Сегодня очистные сооружения запущены в тестовом режиме, на производственную мощность в соответствии с технологией они выйдут ориентировочно в мае, когда будет проведено переключение уже на промышленные стоки. Работающий на объекте персонал прошел соответствующее обучение. В поселке пока работают старые сооружения, которые будут использоваться до момента окончания тестирования нового оборудования.Напомним, что президентом РФ Владимиром Путиным в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам было дано поручение о выделении средств на строительство очистных на Байкале напрямую из резервного фонда правительства России. Выделенные из федерального бюджета средства на строительство, оборудование и другие сопутствующие затраты по выдринским очистным сооружениям превысили 91 млн рублей.Фото: egov-buryatia.ru