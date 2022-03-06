Общество 06.03.2022 в 19:09

В Бурятии стало известно имя еще одного погибшего на Украине военного

Прапорщик Нима Ошоров погиб в ходе спецоперации 28 февраля
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии стало известно имя еще одного погибшего на Украине военного
Сегодня власти Тункинского района сообщили о гибели на Украине Нимы Ошорова, военнослужащего Отдельной Лазовской Краснознаменной мотострелковой бригады. Он погиб в ходе спецоперации 28 февраля.

Нима Дамбаевич Ошоров родился 2 октября 1976 года в поселке Монды. В 1993 году окончил Мондинскую среднюю школу. С 1993 по 1995 года служил в рядах спецназа внутренних войск в Ангарске, участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике. Неоднократно выносил с поля боя раненых солдат и офицеров, был ранен. За героизм и смелость был награжден медалью «За Отвагу».

После службы в рядах Вооруженных сил РФ работал участковым милиционером в Тункинском ОВД.

В течение последних 15 лет служил в 36-ой Отдельной Лазовской Краснознаменной мотострелковой бригады. В 2020 году принимал активное участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике, награжден медалью «Участнику Военной операции в Сирии». За годы службы имел более 20 государственных наград и множество почетных грамот Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Нима Дамбаевич пользовался уважением и непререкаемым авторитетом среди коллег и жителей города Борзя. Всегда был жизнерадостным, общительным, добрым, отзывчивым. В любую трудную минуту протягивал руку помощи первым. Светлая память об отважном сыне земли тункинской навсегда останется в наших сердцах. Пусть земля будет пухом», сообщил в паблике tunkaonline глава Тункинского района Бурятии Чингис Маншеев.

Напомним, по официальным данным на 4 марта, на Украине погибли 8 военнослужащих из Бурятии, еще около было 40 ранено. Вчера в Гусиноозерске похоронили старшего лейтенанта Илью Семенова, который погиб 24 февраля, в первый день спецоперации.

Фото: tunkaonline
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