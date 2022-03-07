Общество 07.03.2022 в 10:26

Глава Бурятии с супругой встретились с митрополитом Иосифом

На встрече обсудили строительство Успенского кафедрального собора в Улан-Удэ
A- A+
Текст: Надежда Бедолагина
Глава Бурятии с супругой встретились с митрополитом Иосифом


  5 марта в здании епархиального управления Улан-Удэнской и Бурятской епархии состоялась встреча митрополита Улан-Уланского и Бурятского Иосифа с Главой республики Алексеем Цыденовым. На встрече также присутствовала супруга Алексея Самбуевича Ирина Цыденова и секретарь епархии иеромонах Тихон (Тихомиров).

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи митрополит показал главе с супругой здание епархиального управления. Также обсудил с Алексеем Самбуевичем вопросы, касающиеся строительства Успенского кафедрального собора города Улан-Удэ, и поговорил о взаимодействии властей республики с местной епархией Русской Православной Церкви, вопросах духовно-нравственного развития жителей Республики и наметил дальнейшие планы по совместной работе.

В конце встречи митрополит Иосиф и Алексей Самбуевич обменялись памятными подарками.


фото: Улан-удэнская и бурятская епархия

Теги
религия

Все новости

Глава Бурятии с супругой встретились с митрополитом Иосифом
07.03.2022 в 10:26
TikTok приостанавливает работу в России
07.03.2022 в 10:11
В Бурятии житель выиграл барана на Масленице
07.03.2022 в 09:55
Торговые центры Бурятии могут опустеть без модных брендов
07.03.2022 в 09:40
Ударил по «легким» Бурятии
07.03.2022 в 07:00
В Бурятии стало известно имя еще одного погибшего на Украине военного
06.03.2022 в 19:09
В Бурятии за сутки три человека умерли от ковида
06.03.2022 в 13:12
Женщины Бурятии предпочитают работать менеджерами, продавцами и администраторами
06.03.2022 в 12:29
В Бурятии спасатели вытащили женщину из искореженного автомобиля
06.03.2022 в 12:21
Социальные учреждения Бурятии вывели из режима «тотальной изоляции»
06.03.2022 в 10:44
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 марта

Читайте также
TikTok приостанавливает работу в России
Причиной этому стал «закон о фейках»
07.03.2022 в 10:11
Торговые центры Бурятии могут опустеть без модных брендов
Западные бренды исчезают с рынка в связи с проблемами логистики
07.03.2022 в 09:40
В Бурятии стало известно имя еще одного погибшего на Украине военного
Прапорщик Нима Ошоров погиб в ходе спецоперации 28 февраля
06.03.2022 в 19:09
В Бурятии за сутки три человека умерли от ковида
Количество заболевших продолжает снижаться
06.03.2022 в 13:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru