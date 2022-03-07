Глава Бурятии с супругой встретились с митрополитом Иосифом



5 марта в здании епархиального управления Улан-Удэнской и Бурятской епархии состоялась встреча митрополита Улан-Уланского и Бурятского Иосифа с Главой республики Алексеем Цыденовым. На встрече также присутствовала супруга Алексея Самбуевича Ирина Цыденова и секретарь епархии иеромонах Тихон (Тихомиров).

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи митрополит показал главе с супругой здание епархиального управления. Также обсудил с Алексеем Самбуевичем вопросы, касающиеся строительства Успенского кафедрального собора города Улан-Удэ, и поговорил о взаимодействии властей республики с местной епархией Русской Православной Церкви, вопросах духовно-нравственного развития жителей Республики и наметил дальнейшие планы по совместной работе.

В конце встречи митрополит Иосиф и Алексей Самбуевич обменялись памятными подарками.





фото: Улан-удэнская и бурятская епархия