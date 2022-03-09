Общество 09.03.2022 в 17:15
Командир десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ стал Героем России
Получив ранение, он продолжил командовать подразделениями, удерживающими переправу
Текст: Константин Воронов
Как сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, за проявленное мужество и героизм командиру 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ Денису Шишову присвоено звание Героя России.
Напомним, полковник Денис Шишов 25 февраля получил боевую задачу: совершить марш-бросок, занять мост через реку Днепр в районе Каховки.
- Это рубеж должен был стать плацдармом для последующего развертывания основных сил. Военнослужащие соединения вели бои с многократно превосходящими силами противника. 26 февраля, умело управляя огнем, Денис Шишов обеспечил отражение семи атак. При этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники неонацистов и более 60 неонацистов, - сообщили ранее в министерстве обороны России.
Получив осколочное ранение в голову, Денис Шишов продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил.
Напомним, полковник Денис Шишов 25 февраля получил боевую задачу: совершить марш-бросок, занять мост через реку Днепр в районе Каховки.
- Это рубеж должен был стать плацдармом для последующего развертывания основных сил. Военнослужащие соединения вели бои с многократно превосходящими силами противника. 26 февраля, умело управляя огнем, Денис Шишов обеспечил отражение семи атак. При этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники неонацистов и более 60 неонацистов, - сообщили ранее в министерстве обороны России.
Получив осколочное ранение в голову, Денис Шишов продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил.
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