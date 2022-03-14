Общество 14.03.2022 в 09:56

В Бурятии рассчитывают выйти на допандемийный уровень турпотока в майские праздники

Проведение турнира по гольфу "Ice Golf Байкал" должно также привлечь туристов в регион
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Текст: Эльвира Долговых
В Бурятии рассчитывают выйти на допандемийный уровень турпотока в майские праздники
pixabay.com
Бурятия рассчитывает принять в майские праздники не меньше туристов, чем в аналогичный период до пандемии. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на начальника отдела маркетинга туристского информационного центра "Байкал" Надежду Сандакова.

«Наши туроператоры, по их словам, ожидают большой поток туристов на майские праздники, как до пандемии»

- сказала она в кулуарах международной туристической выставки "Интурмаркет-2022".

Она отметила, что проведение турнира по гольфу "Ice Golf Байкал" должно также привлечь туристов в регион. По ее словам, первый турнир на льду Байкала планируется провести в 2023 году к 100-летию республики.

Ранее глава Республики Бурятии сообщал, что туристический поток в регион может достичь допандемийного уровня (400 тыс. туристов) в 2022 году.
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