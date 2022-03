В Бурятии судьба реального белька напоминает о движении в защиту нерпы

Николай Володченков изготовил почти все из более сотни чучел Музея природы Байкальского заповедника, давно освоив профессию таксидермиста. А вот привыкнуть к причинам, по которым живые существа становятся музейными экспонатами, никак не может. Гибель животных чаще всего происходит из-за столкновения с миром людей. Несчастные случаи подстерегают животных на автомобильных и железных дорогах, на льду Байкала, рассказали в пресс-службе резервата. Музей бережет эти экспонаты наряду с грустными историями их появления.Среди экспонатов музея есть и чучело детеныша байкальской нерпы – белька. И Николай Николаевич хорошо помнит реальную историю его короткой жизни, в которой сплелись людское равнодушие и человеческое отношение к беспомощному существу.«Года три назад в 20-х числа марта под вечер пришел к нам путешественник. Смельчак из Саратова решил в одиночку пересечь Байкал. Вышел из Больших Котов, держал ориентир на горы напротив. На ледовом пути оказалась большая становая трещина, вдоль которой тянулся след, предположительно квадроцикла. Идя по следу машины, заметил картонную коробку, в которой находился совсем еще маленький зверёк. Видимо, горе-водители хотели облегчить участь животного, а может, взяв с собой, не заметили, как обронили коробку. Плачущего нерпёнка турист спрятал за пазуху, так и шел с ним, пока не оказался в поселке. К сожалению, помочь бельку было нельзя. Вскрытие показало, что животное погибло от травмы, нанесенной лихачами на квадроцикле, которые не заметили логово нерпы и наскочили на него…», - рассказал ветеран заповедника.Март на Байкале – время рождения детёнышей нерпы. Как правило, один белёк, редко два, появляются у матухи после долгих одиннадцати месяцев беременности. Бельки, хоть и одеты в белый камуфляж, но уязвимы. Могут заблудиться в снежных просторах, потерять родную майну… Был случай, когда такой потеряшка-хубунок оказался в поселке и громко взывал о помощи. Николаю Николаевичу пришлось в течение недели на снегоходе искать родное логово, чтобы отпустить нерпёнка, кормить малыша из соски детской смесью. А выпустив на волю, можно не беспокоиться. Сородичи его заметят и приютят. У нерп материнский инстинкт потрясающий: даже чужого детёныша самка никогда не бросит!На Байкале, по подсчетам учёных, обитает более ста тысяч нерп, но увидеть нерпу вблизи удается далеко не всем. Животное крайне осторожное. Взрослые нерпы начинают беспокоиться за 200 м от приближающегося к ним человека. Даже при помощи белого паруса-экрана подойти ближе, чем на 80 м бывает сложно. Именно такой парус-прикрытие использовали в прошлом охотники на нерпу. Сейчас же охотничий промысел на байкальского тюленя законодательно запрещен. Да и спрос на меховые изделия из меха нерпы практически исчез. Так что Международный день защиты бельков (15 марта) мы отмечаем со спокойной совестью, отметили в заповеднике.Детенышей байкальской нерпы называют по-разному в зависимости от возраста. Белек, кумуткан (эвенк.) – новорожденный нерпенок. Хубунок (бур.) – перелинявший детеныш в возрасте 1,5-2 месяцев. Аргал (секач)– старый самец. Матуха, матка – самка.Живут нерпы, почти как люди, 50-60 лет. Питаются в основном голомянкой, дневной рацион составляет до 10 кг рыбы. Оптимальное количество нерпы в Байкале регулируется природой. По естественным причинам, таким, как инфекционные заболевания, за недолгий промежуток времени может погибнуть от сотни до нескольких тысяч особей. Нечто подобное произошло в начале 90-х годов, когда на Байкале погибло около 20 тысяч нерп.Международный день защиты бельков (International Day of Action for the Seals), или День белька, отмечается ежегодно 15 марта во многих странах мира, он был установлен по инициативе Международного Фонда Защиты Животных IFAW.Одним из первых выступил против истребления бельков Международный фонд защиты животных IFAW, который и привлёк к проблеме широкое общественное внимание. К защитникам присоединялись все новые и новые люди, которые не могли равнодушно относиться к варварскому и бессмысленному промыслу. Ежегодно в марте по всему миру организовывались тысячные демонстрации и пикеты. Благодаря этой активной деятельности, власти многих стран мира были вынуждены принимать экономические меры, делавшие промысел бельков невыгодным. В России в 2009 году усилиями общественности и международных экологических организаций правительством РФ был введен запрет на охоту на бельков.