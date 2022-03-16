Общество 16.03.2022 в 17:19

Улан-Удэ примет Всероссийский фестиваль-конкурс эстрады «Байкал Art- спектр»

Председателем жюри станет популярный российский эстрадный артист, актер театра и кино, телеведущий Юрий Аскаров
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Улан-Удэ примет Всероссийский фестиваль-конкурс эстрады «Байкал Art- спектр»

Восточно-Сибирский государственный институт культуры, кафедра режиссуры эстрады и театрализованных представлений при поддержке министерства культуры Бурятии, Республиканского центра народного творчества и Союза деятелей праздничной индустрии приглашает на V Всероссийский фестиваль-конкурс эстрады «Байкал Art- спектр», который пройдёт с 30 марта по 1 апреля 2022 года.

Целью фестиваля-конкурса является развитие сотрудничества в сфере эстрадного искусства, поиск и поддержка молодых талантов. В числе задач - обмен организационно-творческим опытом, обсуждение новых тенденций в эстраде, а также совершенствование исполнительской культуры и мастерства молодых артистов эстрады.

В предыдущих фестивалях приняло участие более 800 молодых артистов из Кемеровской области, Красноярского и Забайкальского краёв, Иркутской области, Якутии, Тувы и Бурятии. Главные события фестивальных программ - это мастер-классы с ведущими мастерами регионов страны, круглые столы с обсуждением насущных проблем и тенденций развития эстрады, курсы повышения квалификации по актуальным тематикам. За эти годы «Байкал Art- спектр»стал популярным и востребованным творческо-образовательным форумом и для республики, и для регионов страны, рассказали в минкультуры республики.

В этом году жюри конкурсной программы возглавит популярный российский эстрадный артист, актер театра и кино, телеведущий Юрий Аскаров. В фестивале примут участие как опытные, так и начинающие театры эстрады, художественные студии, студенческие творческие объединения, а также исполнители (солисты) эстрадных жанров.

Адрес электронной почты art_spektr@mail.ru .

Сайт фестиваля: http://baikalart.ru/

Справки по тел: 89024517195

Подробнее здесь.

Фото: minkultrb.ru

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эстрада фестиваль анонс

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