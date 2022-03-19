В Улан-Удэ у школьников и детсадовцев появились одинаковые симптомы после обработки помещений «ДезХлором»

«Мы обошли несколько школ. И выяснили, что везде для обработки используется дезинфицирующее средство «Дезхлор», которым, по рекомендации Роспотребнадзора, нужно протирать поверхности каждые два часа. Прочитав информацию о препарате, я поняла, что для моего ребенка-аллергика этот раствор опасен. Он обжигает слизистую носа, рта, оседает и накапливается в организме» - утверждают родители.

По словам родителей улан-удэнских школьников, в городе участились случаи ухудшения самочувствия детей, особенно аллергиков, а в помещениях школ явственно ощутим характерный запах хлора. Однако в Роспотребнадзоре и комитете по образованию поясняют, что дезсредства, используемые в школах, безопасны.Напомним, мы уже писали о данной проблеме. Родители, опасающиеся за здоровье детей, объединились и решили провести свое расследование, как и чем именно дезинфицируют в школах города.В Роспотребнадзоре дали разъяснения о том, что дезинфицирующая обработка школ действительно теперь носит не рекомендательный, а обязательный характер. Однако из перечня рекомендованных дезинфицирующих средств школы сами выбирают более удобный для себя вариант. Нетрудно догадаться, что там предпочли одно из самых бюджетных средств. Так, во всех школах, что обошли активисты, применялся один и тот же «Дезхлор».Также, по мнению специалистов надзорного ведомства, средство безопасно для использования в школах.Однако, по предположениям родителей, именно это средство может являться причиной того, что у некоторых школьников стало ухудшаться самочувствие. В первую очередь это касается детей-аллергиков. Озабоченность мам настолько велика, что свои обращения они направили главе республики, мэру Улан-Удэ, министру образования и науки, председателю комитета по образованию и главе регионального Роспотребнадзора. Не забыли и про директоров школ.

«Те, кто закупал данное средство, не учли, что вещество имеет второй класс опасности при вдыхании и не может применяться там, где присутствуют люди с аллергическими реакциями. Кроме этого, в инструкции сказано, что данное средство после нанесения должно обязательно смываться чистой водой, а помещение - проветриваться в течение 15 минут. Что фактически в образовательных учреждениях не соблюдается. И, как следствие, после посещения школ и детских садов у детей наблюдаются аллергические реакции в виде першения в горле и носу, образования пузырей в ротовой полости и на теле, сухого кашля, покраснения глаз, тошноты. Есть случаи, когда детям прямо на уроках становилось плохо. Медицинские работники в личных беседах подтверждают, что такие реакции могут быть при отравлении хлорсодержащими средствами и что с началом принятия ковидных мер резко увеличилось количество обращений в медицинские учреждения с аллергиями», - пишут в обращении родители.



«Моему ребенку пять лет, мы ходим в детский сад «Оюна». Я подозреваю, что у ребенка, возможно, токсическое отравление, ожог легких. По крайней мере все симптомы похожи: у сына была очень высокая температура, под 40. Кровотечение из носа, сухой кашель до рвоты, боли в области желудка. Врачей вызывали в течение месяца, они ставят диагноз: «острый фарингит». Дважды сдавали анализы на ковид – отрицательные. Антибиотики мы не принимаем, хотя нам рекомендовали. Поскольку я сама аллергик, знаю, как протекает болезнь. Давала сыну антигистаминные средства, чтобы снять симптомы, отечность. И постепенно они начали исчезать. Конечно, в это время мы в садик не ходили. Сейчас наблюдаемся у аллерголога, педиатра. Врач, приезжавший по неотложной помощи, подтвердил, что да, сейчас идет такой период, много вызовов, что это может быть именно отравление» - рассказала нашему изданию мама воспитанника детского сада, попросив не указывать ее имя.

«Когда я обратилась с этим к старшему воспитателю, она ответила, что у моего ребенка не может быть такой реакции на дезраствор, потому что в садике уже на протяжении двух лет используют одно и то же средство. Но ведь это тоже неправильно, эти препараты должны менять. А объяснить, почему только сейчас сработал ответ организма, можно просто – это накопительный эффект» - предполагает наша собеседница.

«Всю осень сын болел. Наблюдались такие симптомы: слезотечение, выделения из носа, красные глаза, воспаленное горло. Тошнота и слабость. Мы стоим на учете у аллерголога, но у сына пищевая несложная аллергия, ничего серьезного. Я сначала думала, что это ОРВИ, не могла ничего понять. Столько выпили лекарств и все зря. И только потом уже обнаружили при осмотре на горле водянистые пузырьки. А потом, когда была «дистанционка», симптомы постепенно пошли на убыль. Только тогда поняла, что это не простудное. Стала наблюдать. Кроме того, были в нашем классе похожие случаи, дети даже уходили с уроков, так им становилось плохо. И симптомы отмечались как у моего сына» - говорит Галина Иванова.

«Нам говорят, что препарат безопасен и его применяют согласно инструкции. На самом деле мы очень сомневаемся в этом. И это касается не только уборщиц, не всегда смывающих раствор чистой водой или проветривающих помещение после уборки. Так, у нас одна мама рассказывает, что ее дочь учится в колледже, где детей просят мыть полы, и они там сами сыпят таблетки «Дезхлора» и самостоятельно моют пол. После такого дежурства у ее дочери были схожие симптомы. Кроме того, непонятно, почему дезсредство в течение столь большого срока не меняют на другое? Ротация препарата должна быть. Ну и, конечно, удивительно, почему нас и наши жалобы неизменно игнорируют, отвечая в отписках, что ни одного случая аллергической реакции или отравления не выявлено?» - недоумевают родители пострадавших школьников.

комитет по образованию

«Конечно, COVID-19 повлиял на частоту уборки. Обработка полов, дверных ручек, парт, панелей, подоконников проводится сегодня дезинфицирующими средствами согласно рекомендациям Роспотребнадзора. В «доковидный» период мы обрабатывали поверхности раствором «Хлормисепта». Сегодня пользуемся «Дезхлором». Благодаря этому средству удается наиболее эффективно и своевременно обработать поверхности в помещениях школы и не допустить распространения инфекции. Уборку учебных и вспомогательных помещений с применением дезинфицирующих средств проводят только после окончания уроков в отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Если общеобразовательное учреждение работает в две смены, уборку проводят по окончании каждой смены: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.)» - рассказала Людмила Ракова.

По словам активистов, за несколько месяцев после начала их расследования ситуация не изменилась и появляются все новые и новые жалобы, написанные как под копирку.Как рассказывает мама малыша, воспитатели усомнились в том, что симптомы аллергии у ребенка могли быть вызваны дезраствором.По ее словам, она знает, что по крайней мере у двоих одногруппников из этого же детсада все вышеперечисленные симптомы тоже наблюдаются.Мама ученика из 63-й школы города Улан-Удэ Галина Иванова (имя и фамилия изменены по ее просьбе) также рассказывает о яркой аллергической реакции у своего ребенка.Несмотря на наличие жалоб от родителей, в каждом из ответов разных ведомств им пишут, что «при использовании «Дезхлора» случаев отравления либо возникновения аллергической реакции не выявлено». Как раз сейчас несколько мамочек всерьез взялись за медобследование детей. Что оно покажет – пока неизвестно. Однако, даже не имея официальных бумаг или соответствующих экспертиз на руках, родители задают ряд вопросов, на которые по сей день не могут получить ответы.Мы обратились с этим вопросом в, который предоставил нам развернутый ответ, и публикуем его в полном объеме.О Санитарных правилах и средствах дезинфекцииВ связи с появлением коронавирусной инфекции введены Санитарно-эпидемиологические требования, предусматривающие работу образовательных организаций и других объектов в условиях распространения коронавирусной инфекции, утвержденные Постановлением РФ «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает рресс-служба администрации города Улан-Удэ.Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к особому режиму работы школ. Одно из основных требований – это обработка дезинфицирующими средствами твердых поверхностей: полов, парт, стульев, дверных ручек согласно графику уборки, которые после обработки промываются чистой водой. Обязательно после дезинфекции проводится проветривание помещений. Такие мероприятия осуществляются в ежедневном режиме, а генеральная уборка должна проводиться не реже одного раза в неделю.Директор СОШ №1 Людмила Ракова рассказала о том, как проходит уборка в школе в связи с введением антиковидных ограничений.Дезинфицирующее средство «Дезхлор» применяется в соответствии с инструкцией, разработанной ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Данное дезинфицирующее средство прошло государственную регистрацию и содержится в Реестре свидетельств о государственной регистрации, выданных Роспотребнадзором.И, согласно инструкции, средство разводится в пропорции одна таблетка на пять литров воды.Дезинфицирующее средство «Дезхлор» предоставляется общеобразовательным учреждениям министерством образования и науки Республики Бурятия на безвозмездной основе.В общеобразовательных учреждениях при использовании «Дезхлора» случаев отравления либо возникновения аллергической реакции не выявлено. Все школы города Улан-Удэ используют «Дезхлор» согласно инструкции.Ранее комитетом по образованию администрации города Улан-Удэ в адрес министерства образования и науки Республики Бурятия было направлено письмо о рассмотрении вопроса об организованном приобретении иных дезинфицирующих средств.Василиса Шишкина, «Номер один».