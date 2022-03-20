Общество 20.03.2022 в 12:12

В Иркутске открылся центр цифрового мониторинга озера Байкал

Расширение сети приборов затруднено из-за санкций и срыва поставок импортного оборудования

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Текст: Номер один
В Иркутске открылся центр цифрового мониторинга озера Байкал
Центр цифрового мониторинга Байкала открылся в Иркутске, в нем аккумулируется информация, которая поступает с сети датчиков и станций, установленных на озере и отслеживающих различные его параметры, например, уровень воды и толщину льда.

Создание центра позволит оперативно получать высокоточную информацию о состоянии Байкала, сообщил ТАСС директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрей Федотов.

«Некоторые датчики работают на Байкале не первый год, но это не было все сведено в единый центр. Мы свели. <…> Мы стоим сейчас на пороге, когда требуется пересмотр технологического уклада за наблюдениями на Байкале и его природной территории. Если раньше у нас были экспедиции сезонные - это как раз в неделю осматривать пациента в больнице, то теперь мы, по крайней мере, на этих данных, можем с точностью до десяти секунд отследить параметры [Байкала]», - сказал Федотов.

Данные с датчиков в режиме реального времени выводятся на информационную панель, установленную в Лимнологическом институте. Программное обеспечение его специалисты разработали сами, как и некоторые приборы, отслеживающие параметры Байкала, например, станции, которые измеряют толщину льда. На станции получен сертификат соответствия Таможенного союза.

Всего в сеть датчиков и станций сейчас входят 12 приборов. Они установлены в разных точках на Байкальской природной территории, измеряют уровни воды в самом Байкале, а также реках Ангара, Иркут, Селенга, Баргузин, определяют с миллиметровой точностью толщину льда в озере и температуру в толще льда, гидрохимические и гидрофизические параметры, фиксируют состояние атмосферы.

«Гидрофизический зонд, который стоит в Байкале в Листвянке, не совсем экологически благополучной точке с высокой антропогенной нагрузкой, также в режиме реального времени позволяет видеть основные параметры - минерализацию, PH, хлорофилл. Такие же датчики можно поставить на очистных сооружениях и в реальном режиме смотреть, что там сбрасывают. Потому что, когда приходит проверка, все уже чисто, все уже промыто, сбросили чистую воду, все рады, все ушли. А когда будет стоять на сбросе сточных вод такая система наблюдений, тут не скроешься», - рассказал Федотов.

Он отметил, что центр цифрового мониторинга Байкала - это комплекс, который можно тиражировать и применять для мониторинга других водоемов. «Если на Байкале с низкой минерализацией это все работает, то в более, скажем так, антропогенно нагруженных местах это тем более будет работать. Можно на любую реку ставить», - сказал ученый.

Институт планирует расширять сеть приборов, однако в настоящее время это затруднено из-за санкций и срыва поставок импортного оборудования, которое проблематично заменить отечественным. В частности, на границе Монголии и России ученые хотят установить станцию гидрохимического и гидрофизического мониторинга на реке Селенге - основном притоке Байкала, чтобы отслеживать качество воды, которая приходит по реке из соседней страны. Также ученые должны были получить буйковые станции для измерения течения и других параметров, оборудование уже было укомплектовано для отправки в Россию, однако поставка пока не состоялась.

Центр цифрового мониторинга Байкала создан на средства гранта минобрнауки РФ, который в 2020 году получил Институт динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова Сибирского отделения РАН. Сумма гранта составила 300 млн рублей. Он предназначен для разработки новых методов и технологий комплексного экологического мониторинга Байкальской природной территории и прогнозирования экологической обстановки. Цель проекта, куратором которого стал институт, - создать фундаментальные основы и новые методы мониторинга, разработать цифровую платформу для сбора, хранения, обработки и анализа получаемых данных.

Фото: «Номер один»
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наука экология Байкал

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