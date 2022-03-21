В Улан-Удэ ТГК-14 нашла богатую должницу

Жительница столицы Бурятии, владеющая квартирой в центре города, частным домом и нежилым помещением, накопила большую задолженность за тепло и горячую воду, систематически не платя около трех лет за услуги ТГК-14, сообщили в пресс-службе энергокомпании.За это время, с учетом госпошлины, недобросовестная горожанка накопила задолженность перед теплоэнергетиками в размере свыше 500 тысяч рублей. Неоднократные предупреждения о необходимости погасить долг дама проигнорировала.Неплательщица не исполняет и другие свои обязательства. Помимо ТГК-14, у нее есть долги перед банками, управляющими компаниями и другими ресурсоснабжающими организациями.Чтобы разрешить ситуацию, теплоэнергетики обратились в суд. На основании решений, вынесенных Верховных судом Бурятии, на получаемый горожанкой доход было наложено взыскание. Введен запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих ей квартиры и автомобиля. Наложен арест на нежилое помещение неплательщицы. В дальнейшем планируется арестовать и транспортное средство.Арестованное имущество может быть выставлено на торги – в счет погашения задолженности.ТГК-14 напоминает, что вопреки стереотипам, зачастую должниками за тепло и горячую воду являются обеспеченные люди. Получая в полной мере все коммунальные услуги, они нарушают свои обязанности по их оплате. В результате задолженность с них взыскивают в принудительном порядке, с применением всех законных мер, включая запрет на выезд за границу.Фото: news.tgk-14.com