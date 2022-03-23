Общество 23.03.2022 в 17:23
Власти Бурятии радикально взялись за решение «сортирного» вопроса
Чтобы не было стыдно перед туристами, придорожные туалеты приведут в порядок
Текст: Константин Воронов
40 млн рублей из республиканского бюджета направят власти Бурятии на благоустройство популярных туристических мест, сообщил на заседании очередного штаба по экономике 22 марта зампред правительства республики Иван Альхеев.
Как отметил зампред правительства РБ Вячеслав Цыбикжапов, на сегодня в республике ни в одном месте массового отдыха нет благоустроенных туалетов.
- У нас на всех туристических направлениях с туалетами полнейшая проблема. Ни в местах массового отдыха, ни по трассам нормальных туалетов нет. Есть хорошие туалеты в придорожных кафе, но сложилась такая негативная тенденция, когда кафе замыкают туалеты. Если ничего не купили, ключ не получите, ходите куда угодно, - подчеркнул Вячеслав Цыбикжапов.
Иван Альхеев пояснил, что выделенные из республиканского бюджета средства также будут направлены на строительство туалетов.
- Средства из республиканского бюджета будут направлены, в том числе, и на строительство благоустроенных туалетов. Проводили совещание по реализации данных мероприятий по всем туристско-ориентированным местностям, - рассказал зампред.
В свою очередь глава Бурятии Алексей Цыденов также поручил Ивану Альхееву проработать вопрос доступности туалетов в придорожных заведениях.
«Туалеты в общественных местах должны быть доступны для всех, а не только для посетителей заведения, это требование федерального законодательства», - отметил Алексей Цыденов.
Напомним, этим летом власти Бурятии ожидают наплыва туристов в республику. Ранее Алексей Цыденов уже поручил начать подготовку к приему туристов, обеспечив высокое качество оказываемых услуг, при этом не допустить кратного роста цен на фоне повышенного спроса.
Фото: «Номер один»
Как отметил зампред правительства РБ Вячеслав Цыбикжапов, на сегодня в республике ни в одном месте массового отдыха нет благоустроенных туалетов.
- У нас на всех туристических направлениях с туалетами полнейшая проблема. Ни в местах массового отдыха, ни по трассам нормальных туалетов нет. Есть хорошие туалеты в придорожных кафе, но сложилась такая негативная тенденция, когда кафе замыкают туалеты. Если ничего не купили, ключ не получите, ходите куда угодно, - подчеркнул Вячеслав Цыбикжапов.
Иван Альхеев пояснил, что выделенные из республиканского бюджета средства также будут направлены на строительство туалетов.
- Средства из республиканского бюджета будут направлены, в том числе, и на строительство благоустроенных туалетов. Проводили совещание по реализации данных мероприятий по всем туристско-ориентированным местностям, - рассказал зампред.
В свою очередь глава Бурятии Алексей Цыденов также поручил Ивану Альхееву проработать вопрос доступности туалетов в придорожных заведениях.
«Туалеты в общественных местах должны быть доступны для всех, а не только для посетителей заведения, это требование федерального законодательства», - отметил Алексей Цыденов.
Напомним, этим летом власти Бурятии ожидают наплыва туристов в республику. Ранее Алексей Цыденов уже поручил начать подготовку к приему туристов, обеспечив высокое качество оказываемых услуг, при этом не допустить кратного роста цен на фоне повышенного спроса.
Фото: «Номер один»