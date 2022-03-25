Общество 25.03.2022 в 15:26

В Улан-Удэ введут квоты на выбросы загрязняющих веществ в воздух

Кроме столицы в федеральный эксперимент войдут Гусиноозерск и Селенгинск
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Текст: Лев Хандажапов
В Улан-Удэ введут квоты на выбросы загрязняющих веществ в воздух

Минприроды РФ разработало проект распоряжения правительства о распространении на 29 городов эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в воздух. В проект перечня городов, которых экологический эксперимент затронет с 2023 по 2030 года, вошли три населенных пункта из Бурятии

Согласно проекту постановления, в действующий перечень из 12 городов предлагается добавить не только столицу Бурятии Улан-Удэ, но и Гусиноозерск с Селенгинском. Также в перечень попали города из соседних регионов - Петровск-Забайкальский, Ангарск, Зима, Иркутск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов.

До 1 июля список городов будет утвержден правительством, как и планировалось. Непосредственно сам эксперимент в городах начнётся 1 сентября 2023 года и продлится до 31 декабря 2030 года, сообщает пресс-служба минприроды РФ.

Предполагается, что в течение 2023-2024 года в городах-участниках проведут сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, расчет и оценку рисков для здоровья человека, утвердят квотируемые объекты и квоты выбросов. К июлю 2025 года по каждому городу будет разработан и утвержден комплекс мероприятий, который по итогу обязан привести к снижению выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза.

На данный момент в федеральный проект "Чистый воздух" входит 12 крупных промышленных центров: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Задача проекта - улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Для этого предприятия в этих городах обязаны проводить модернизацию оборудования, за счёт федерального бюджета обновляют городской транспорт, закрывают старые угольные котельные, отопление переводят на газовое или электрическое.

По планам чиновников, к 2024 году этот механизм должен обеспечить снижение загрязнения воздуха в упомянутых городах на 20%, «что позволит улучшить качество жизни более 6,4 млн человек». Эта цель также закреплена в майских указах президента и в нацпроекте «Экология» (ФП «Чистый воздух»).

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