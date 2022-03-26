Глава Бурятии поблагодарил юного жителя Монголии за помощь в период пандемии

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился на Байкальской рыбалке с 13-летним жителем Монголии Монхбаатар Цэлмэг, который в период пандемии COVID-19 оказал помощь жителям республики. В знак благодарности руководитель региона подарил Монхбаатар Цэлмэг памятные часы.- Вот он наш герой, который в первую волну ковида собрал нам помощь. Настоящий монгольский брат, который свои накопления отдал - 10 тысяч тугриков, ещё и маски сшил. От всего сердца нам отправил. Спасибо тебе большое, - поблагодарил Алексей Цыденов Монхбаатар Цэлмэг.Монхбаатар Цэлмэг прибыл в Бурятию по личному приглашению Алексея Цыденова и стал почетным гостем Байкальской рыбалки. По словам юного благотворителя, Байкал оказался ещё прекраснее, чем он представлял.- Байкал очень красив. Я знал, что он прекрасен, но что настолько, я не ожидал. Однажды по телевидению показывали, как монгольских студентов возвращали домой. Глава Бурятии и бурятский народ их тепло встретили и довезли до границы. А потом по телевизору показали, что в Бурятии начал распространяться коронавирус. И я решил помочь. Попросил бабушку сшить маски, а я ей помогал, - сказал Монхбаатар Цэлмэг.Монхбаатар Цэлмэг прибыл в Бурятию в сопровождении своей бабушки Сэрээтэр Доед. Познавательная поездка в Россию состоялась при содействии представительства Русского дома в Улан-Баторе (представительство Россотрудничества в Монголии), а также при поддержке авиакомпании «Хунну Эйр» и организаторов детской Байкальской рыбалки, сообщили в пресс-службе правительства республики.Фото: пресс-служба правительства Бурятии