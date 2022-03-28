Глава Бурятии побывал на месте будущих школ

27 марта глава Бурятии Алексей Цыденов совместно с руководителями курирующих ведомств и главами муниципалитетов выехал на места строительства новых школ и встретился с каждым из подрядчиков.Обсудив на месте имеющиеся вопросы, глава Бурятии призвал подрядчиков ускориться в реализации данных проектов, подчеркнув особую важность сдать все объекты своевременно.- У нас самое большое количество школ по концессии. Эти школы нужны республике, их ждут наши дети. Поэтому вы должны понимать всю ответственность. Если будут какие-то вопросы удорожания или отклонения, если они обоснованы, мы решим их, но в сроки вы должны уложиться, - обратился к подрядчикам Алексей Цыденов.Напомним, в октябре 2021 года между Бурятией и ООО «ПроШкола» были заключены концессионные соглашения на строительство 10 школ. 4 школы построят в Улан-Удэ: в мкр. Забайкальский, по ул. Жердева, в 103 и в 102 микрорайонах. Еще 6 школ построят на территории Улан-Удэнской агломерации: в Иволгинске, Нур-Селении, Нижней Иволге, Поселье, Сотниково и в Нижнем Саянтуе.Фото: пресс-служба правительства Бурятии