Алексей Цыденов попросил проверить повышение цены на сахар в районах

Цены на сахар в торговых сетях Бурятии обсудили на очередном штабе по экономике при главе республики. Как отметил Алексей Цыденов, на сегодняшний день контрольно-надзорные органы начали проверку по спекулятивному подъему цен на этот товар. «У нас по линии генеральной прокуратуры уже соответствующее поручение есть. И прокуратура мониторит ситуацию с ценами. Сейчас уже принимаются решения по штрафам, в том числе крупным торговым сетям. И я бы хотел обратить внимание на то, что мы понимаем ситуацию, готовы со всеми сотрудничать, помогать по линии МСП, по линии банков и так далее. Но точно также хочу всех предупредить, что если кто-то будет злоупотреблять, дойдем до каждого», - подчеркнул глава Бурятии. По словам врио министра промышленности и торговли Бурятии Алексея Оловянникова, на 27 марта минимальная розничная цена на сахар в среднем составила 96 рублей, максимальная – 101,61 рубля. «Объективным фактором повышения розничных цен является ограничение импорта, повышение курса валюты, ключевой ставки, введение санкций. Также по информации транспортной компании отмечается увеличение стоимости перевозки грузов», - пояснил Алексей Оловянников. Объяснения врио министра промышленности и торговли Бурятии не устроили главу Бурятии. «Не принимаю. Не понимаю, как на сахар-песок влияют изменения курса валют. Вы голосом такие аргументы ни у кого не принимайте. Если кто-то говорит о том, что повышение произошло, потому что курс доллара изменился, так не работает. К тому же сахар по решению правительства РФ теперь не относится к биржевым. Не надо повторять клише в обосновании роста цены. Нужно разбираться в ситуации». Алексей Цыденов обратился ко всем участникам штаба: «Я прошу всех взвешенно относиться и к своим словам, и к реальной ситуации. Сейчас у нас нет проблем с объемами. Вопрос стоит только с ценой. Спрос на сахар уже упал на 30% в России. Ажиотаж идет на спад, сахар уже мешками стоит у многих по домам. Запасов зерна, муки, сахара, мяса, яиц хватает. Всего хватает. Не хватает терпения. Надо пережить суету и ажиотаж». «У нас есть отдельное обращение из районов. Прецеденты в мелких магазинах, где сахар 130 рублей стоит. Я прошу здесь вашего вмешательства уже с конкретными мерами реагирования. Есть в поселке магазин, и он один на весь поселок. Ехать куда-то два часа за сахаром в Улан-Удэ где он дешевле, неправильно. А покупать в одном единственном магазине дорого. Поэтому прошу посмотреть цены по таким конкретным жалобам», - обратился глава республики к руководителю Бурятского УФАС России Виктору Грибко. Руководитель регионального УФАС, в свою очередь, подтвердил, что федеральным ведомством уже были зафиксированы случаи создания искусственного спроса на сахар и, как следствие, повышения его цены. «Мы проводили мониторинг, и здесь все, наверное, уже слышали, что центральным аппаратом ФАС было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка». Это федеральные сети, которые осуществляют мелкую оптовую торговлю другим розничным сетям. Выяснилось, что они синхронно задерживали поставки сахара, тем самым повышая ажиотажный спрос, что в конечном итоге привело к необоснованному росту цены», - рассказал Виктор Грибко. Фото: pixabay.com